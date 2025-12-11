İş dünyası faiz indirimini yorumladı: Devamını bekliyoruz

Merkez Bankası, politika faizinde 150 baz puan indirime giderek, faizi yüzde 38 seviyesine çekti.

İş dünyasının temsilcileri faiz indirimine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Maliyetler hala çok yüksek"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TCMB’nin faiz kararına yönelik değerlendirmesinde, “Yön doğru, ancak maliyetler hala çok yüksek” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Merkez Bankası’nın aldığı kararla politika faizini yüz 39,5 seviyesinden 38’e çekmesi, faiz indirim döngüsünün sürdüğünü gösteriyor. Yapılan indirim oranı biz üretici ihracatçılar açısından yeterli değil.

Ancak bu kararı 2026 öncesi atılmış, sembolik ama yön tayin edici bir başlangıç adımı olarak değerlendirmek istiyoruz.

Yüzde 38’lik politika faizi ve bunun piyasaya yansıyan maliyeti, sanayicinin rekabet yükünü tek başına hafifletmiyor. Bununla birlikte sıkı para politikasından kademeli çıkışın sürmesini, piyasa psikolojisi açısından değerli görüyoruz.

Bizim için asıl mesele, bugünkü rakamdan çok bundan sonraki yol haritası. 2026’ya girerken beklentimiz, başlayan bu sürecin kesintiye uğramadan ve ivme kazanarak daha güçlü şekilde devam etmesi. Sanayicinin önüne bakabilmesi ve rekabet gücünü koruması için, indirimlerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve faizlerin üretim dostu seviyelere inmesi gerekiyor."

"Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi çok önemli"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada TCMB'nin politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirme kararının ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Baran, bankaların da elini taşın altına koyarak faiz indirimini kredi piyasasına yansıtması ve bu adımın işletmelerin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

Baran, "Merkez Bankamızın bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine düşürmesi kararı, ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişmedir. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesi faiz indirimi beklentilerimizi güçlendirmişti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi çok önemli. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların kaynağının enflasyondaki yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde enflasyondaki gerilemenin reel sektörün hareket kabiliyetini artırması gerekiyor. Bu da ancak faiz indirimiyle mümkün. Bu nedenle Merkez Bankası’nın attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz. 2025 yılı üyelerimiz için finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bir yıl oldu. Bu adımın ardından bankaların da elini taşın altına koymasını ve faiz indirimini kredi piyasasına yansıtmasını, işletmelerimizin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere ekonomimizin üretim gücünü oluşturan işletmelerimizin nakit ihtiyacına uygun koşullarla ulaşması, ekonomik gelişimimize de etki edecektir" ifadelerine yer verdi.