İş dünyası ile istişare toplantılarının ikincisi başladı

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ilkini İstanbul’da gerçekleştirdiği “2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı”nın ikincisi Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da başladı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

İş dünyasından ise TOBB, DEİK, TİM, TESK,MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD,TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu), BMD (Birleşmiş Markalar Derneği), PERDER (Türkiye Perakendeciler Federasyonu), Gıda Perakendecileri Derneği,TÜRES, KUMOVA, KONUTDER ve E-ticaret platformları toplantıda yer alıyor.