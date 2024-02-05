İş dünyası ‘Merkez’de politika sapması beklemiyor

Merve YİĞİTCAN



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Texworld 2024 için bulunduğu Paris’te TCMB’deki başkanlık değişimini yorumladı. Ekonomi yönetiminin şu anda ortaya koyduğu bir ekonomi politika paketi olduğunu söyleyen Avdagiç, görevden ayrılan eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile 3 yardımcısı tarafından ortaya konan politika setinin de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hükümetin söz konusu ekonomi politikasıyla uyumlu olduğunu hatırlattı.

“Tabii ki bu kadar kısa sürede Merkez Bankası başkanlarının ayrılması çok arzu edilen bir konu değil” diyen Avdagiç, “Netice itibarıyla kendisiyle aynı ekole ve fikir birliğine sahip bir yardımcının başkan olarak göreve başlaması aynı politika setinin devam edeceğine ilişkin kuvvetli bir işaret veriyor. Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını öngörmüyoruz” diye konuştu.

Yeni başkan daha şahin olabilir

Piyasaların başkan değişimine ilk tepkisinin de çok sert olmadığına işaret eden Avdagiç, “Ani değişim sonrası en önemli konulardan biri bunun döviz fiyatlarına yansımasının ne olacağıydı. Hafta sonu herhangi bir dalgalanma olmadı. Gayet stabil ve yatay bir seyirde süreç devam etti. Döviz kuru tek gösterge olmamakla birlikte kısa vadede önemli bir gösterge.. Dolayısıyla mevcut ekonomi politikasının değişiklikten sonra aynen devam edeceğini görüyoruz ve piyasada olumsuz bir yansıması olmasını da öngörmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Fatih Karahan’ın önceki gün kamuoyuna yaptığı ilk açıklamayı da değerlendiren Avdagiç, bunun bugüne kadar uygulanan politikanın devam edeceğinin net işareti olduğunu vurgulayarak, “Hatta bazı yorumculara göre yeni başkanın biraz daha şahin bir politika izlemesi öngörülüyor” diye konuştu.