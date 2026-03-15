İş Dünyası sahur programında buluştu: Hangi mesajlar verildi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Dostları'nın geleneksel sahur programında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaşanan jeopolitik süreçlerle ilgili zor bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye'nin bir istikrar adası olarak devam ettiğini vurguladı.

Türk sanayisi için verilen desteklerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) sanayinin yüzdesini muhafaza etmemiz ve yukarıya doğru çekebiliyor olmamız lazım. Bu konuda Sanayi Bakanlığımızın politikalarını fevkalade destekliyoruz. Türkiye'nin asla erken sanayisizleşme girdabına girmemesi lazım. Bu anlamda Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka önümüzdeki dönemde bu payı yükselten, (bakanlık) sizin şu anda uyguladığınız gibi ve bundan sonra uygulayacağınız politikaların etkin bir şekilde devreye girmesi çok önemli ve değerli."

Avdagiç, İstanbul'daki tesislerin modernize edilmesi, günün teknolojisine uygun hale getirilmesi, karbon emisyonunun azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması gibi konularda destek beklediklerini dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da ABD-İsrail ve İran savaşına değinerek, bölgenin bir an önce kalıcı barışla sükunete ermesini, Türkiye'nin bu duruma sokulmadan devam edebilmesini dilediklerini belirtti.

Türkiye'nin bu konudaki tavrına işaret eden Olpak, "Akil devlet adamlarının ne anlama geldiğini de çok daha iyi şekilde idrak ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir trajedinin kazananından bahsetmek mümkün olmaz. Eğer bu trajedi daha acılı bir şekilde devam etmez, biz de konumumuzu koruyabilirsek inşallah en az zararlı çıkanlardan olur ve Kovid döneminde olduğu gibi şartları tersine de çevirebiliriz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, güvenli bir liman olmayı başarmıştır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise küresel ölçekte artan belirsizliklerin ve yakın coğrafyada devam eden savaşların sıcaklığını derinden hissettiklerini belirterek, "Böylesine zorlu bir coğrafyada yer alan ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve uygulanan denge politikası sayesinde güvenli bir liman olmayı başarmıştır." dedi.

Türkiye ekonomisinin tüm küresel zorluklara rağmen 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü hatırlatan Gültepe, verinin olumlu görünse de büyümenin niteliği konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir gerçeğin olduğunu dile getirdi.

Gültepe, net ihracatın son 5 çeyrektir büyümeye katkı vermediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketime dayalı bu büyüme modeli bizim arzu ettiğimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme tablosunu maalesef yansıtmıyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. İhracat başarımızı birkaç sektörle sınırlı tutmadan her sektörün üretim ve ihracat gücünü artıran daha kapsayıcı bir yapı kurmalıyız. Hedefimiz, her alanda kendi kendine yetebilen, büyümesini üretimle ve ihracatla taçlandıran bir Türkiye’dir. Bir sanayici ve ihracatçı olarak, GSYH içerisinde sanayinin payının gerilemesini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Biz istiyoruz ki ekonomik büyümenin en az yarısı sanayi üretiminden ve net ihracattan gelsin."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da bölgede yaşananlara dikkati çekerek, "Kuzeyimizde, güneyimizde, farklı farklı mücadelelerin olduğu günde ne mutlu ki evimizden çıktığımız zaman başımıza bir füze, bir roket gelme endişesi taşımıyoruz. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz ve bilmeliyiz de." diye konuştu.

"Büyüyerek güçlü ve güzel bir aileye dönüştü"

İstanbul Dostları Başkanı Kemal Akar da geleneksel sahurla ilgili olarak, "Yıllar önce aynı sofra etrafında paylaşılan samimiyet, güven ve dostluk duygusu zamanla büyüyerek güçlü ve güzel bir aileye dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Programa İstanbul'un farklı noktalarından, farklı sektörlerden birçok insanın katıldığını belirten Akar, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin sanayi üretimi ve ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge olduğundan bahsetti.

Akar, bölgedeki olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretiminin sürdürülebilmesini sağlamak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve sanayimizin kesintisiz şekilde ayakta kalmasını temin etmek büyük bir sorumluluk olan karşımızda durmaktadır. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde oluşturulacak, Marmara Afet ve Acil Durum Eylem Planı son derece kıymetli ve değerli olacaktır. Çünkü bugün biliyoruz ki üretimin sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik mesele değildir. Aynı zamanda ülkemizin direnci, güvenliği ve geleceği aslında hayati bir konudur. Bu nedenle Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerimizi geliştirecek bu plan olası afet ve acil durumlarda sanayimizin hazırlıklı olması, üretim süreçlerinin devam edebilmesi ve OSB'lerimizin güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi açısından ülkemizin bütünleşik afet yönetim sisteminin önemli bir parçası olacaktır."