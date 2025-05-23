İş dünyası sorunlarını aktardı: Gelir vergisi işverenin de derdi

Mehmet KAYA - ANKARA

Oda ve Borsa başkanları, yönetim kurulu üyelerinden seçilen sektör ve bölgeyi temsil niteliği bulunan iş insanları, söz alarak daha önce hazırladıkları sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da sorular sordu. Toplantıda dile getirilen konular, sorunlar ve çözüm önerileri daha sonra her bir bakanlığı ilgilendiren unsurlarıyla rapor olarak sunulacak.

Hangi konular öne çıktı?

EKONOMİ, 23 Mayıs günlü baskısında iş dünyasının faiz ve finansmana erişim, KOBİ’lere verilen kredilerin bankacılık kredi büyüme sınırlarından çıkarılması, tekstil ve hazır giyim sektörüne özel teşvik ve yurt dışına vize sorunlarının kaldırılmasının öne çıkacağını duyurmuştu. Bu taleplerin tamamı, basına açık ve kapalı bölümde dillendirildi.

Toplantının kapalı bölümünde ise EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, basına açık bölümde de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından dillendirilen, KOBİ’lerin kredi faizlerinin yüksekliği-destek talebi, tüm sektörlerin finansmana erişim sıkıntısını vurguladılar. Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerdeki işletme ve satış, ihracat sorunları, dış rekabet kaybı ekonomi yönetimine iletildi. Yurt dışındaki rekabet kaybı, emek yoğun sektörler yanında diğer sektörlerce de dile getirildi. İhracatın krediler yanında, başka yollarla da desteklenmesi, rekabet gücünün korunması yanında, iç pazarın da düşük maliyetli imalat yapan ülkeler tarafından baskıya alınmasının engellenmesi, koruma önlemlerinin güçlendirilmesi talep edildi.

Kur sorunu ve döviz bozdurma

İhracat ve rekabet gücü temelli olarak, TL’nin reel değerlenmesi nedeniyle yaşanan sorun tekrarlanırken, ihracat gelirlerinden elde edilen dövizlerin bir kısmının TL’ye çevrilmesi zorunluluğunun tamamen kaldırılması talep edildi. Daha önce bu zorunlulukta kademeli esneklik sağlanmıştı.

Gelir vergisi tekrar gündeme geldi, kur ve döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılması istendi

İşçi kesiminin de dile getirdiği, gelir vergisi dilimlerinin tutarlarının düşük belirlenmesi ve oran yüksekliği işveren tarafından da vurgulandı. İş dünyası, gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi, oranların düşürülmesi ve gelir vergisi dilimlerinin tutarlarının yükseltilmesini talep etti. Vergi alanında, KDV iadelerinin hızlandırılması da talepler arasında yer aldı.

Yenilenebilir enerji yatırımları: GES yatırımları gündeme geldi

Toplantıda, enerji yatırımları da gündeme geldi. Üretici firmaların özellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun olarak kullandığı lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının ilerlemesinde ve işletmesinde yaşanan sorunlar dile getirildi.

Sanayi havzalarını iş dünyası bir kez daha gündeme taşıdı

Toplantıda, bir dönem kamuoyu gündeminde sıklıkla konuşulan ve genel olarak benimsenen sanayi havzaları oluşturulması konusu iş dünyası tarafından ekonomi yönetiminden talep edildi. Başta deprem riski altındaki İstanbul olmak üzere, riskli ve aşırı yoğunlaşmış sanayi bölgelerindeki riski dağıtmak, bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla önerilen ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun uygun yerlerinde, ulaştırma sorunu olmayacak şekilde sanayi havzaları oluşturma önerisi iş insanlarınca tekrar gündeme taşındı.

Kuraklık ve bölgesel sorunlar

Tarım yoğun sektörlere ve bölgelere yönelik verilen bilgide de, mevsim olarak kuraklık yanında su sorunun da yaşandığı, bunun tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Doğu ve Güneydoğu illerindeki işletmeler, teminat sorunlarının yaşandığını kaydettiler. Çeşitli il ve ilçelerin yerel sorunları da bakanlara aktarıldı.