İş dünyası temsilcileri EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı

MUSTAFA GÜLTEPE/TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI

Hem reel sektörün ve hem de ihracatın nabzını tutan güvenilir bir platform haline geldi

■ Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye’yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına çıkarma hedefiyle girdik. Bugüne kadar büyük başarılar elde etmiş olsak da hiçbir zaman yaptıklarımızı yeterli görmedik; çünkü biliyoruz ki ulaştığımız her yeni pazar, geliştirdiğimiz her katma değerli ürün, bu stratejik hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Dünya ticaretinin hızlı dönüştüğü bir dönemde, inovasyon ve Ar-Ge’yi işin merkezine koymadan rekabet gücünü artırmak mümkün değil. Tam da bu noktada EKONOMİ Gazetesi’nin rolü son derece kıymetli. Gazete, üç yıl gibi kısa bir sürede hem ekonomi politikalarının hem reel sektörün hem de ihracatın nabzını tutan güvenilir bir platform hâline geldi. Bilgiyi doğru aktaran, ekonomideki dönüşümü sağlıklı analizlerle takip eden, ihracatçının sesine yer veren her yayın, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna gerçek bir katkı sunuyor. EKONOMİ Gazetesi de bu katkıyı, güçlü gazetecilik refleksi ve tarafsız duruşuyla fazlasıyla yerine getiriyor. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme modelini destekleyecek nitelikli bilgiye ve sağlıklı analize duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Bu açıdan, EKONOMİ’nin hem iş dünyasına hem kamuya hem de akademiye sağladığı veri, analiz ve yorum katkılarının çok daha değerli olacağına inanıyorum. Bu vesileyle EKONOMİ Gazetesi’nin 3. kuruluş yılını kutluyor, yayın hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat vizyonunu destekleyen her adım, ülkemizin geleceğine yapılmış güçlü bir yatırımdır. EKONOMİ Gazetesi’nin de bu yolculukta önemli bir paydaş olarak daha nice yıllar boyunca katkı sunacağına yürekten inanıyorum.

NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI

Türk iş dünyasının objektif sesi

■ Yayın hayatına başladığı günden itibaren ekonomi basınına yeni bir soluk getiren Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi, ilkeli habercilik anlayışı ve okuyucularına sunduğu özgün içerikleriyle Türk iş dünyamızın sesi olmayı sürdürüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak 153 İş Konseyimiz ile dünyanın dört bir yanında küresel ölçekli faaliyetlerimizi sürdürürken, Türk özel sektörümüzün gücünü dünyaya taşıyan ticari diplomasi etkinlerimizin haberlerinin objektif bir habercilik anlayışına sahip Nasıl Bir EKONOMİ markası aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nasıl Bir EKONOMİ’yi kısa zamanda medyada saygın bir marka haline getiren NBE ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyor, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ailemiz adına 3. yaşınızı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

ORHAN TURAN/TÜSİAD BAŞKANI

Güvenilir rehberimiz olmaya devam ediyor

■ Kurulduğu günden bu yana ekonomi gazeteciliğini yenilikçi bir yayıncılık anlayışı ile birleştiren Nasıl bir EKONOMİ Gazetesi, ekonominin her alanındaki kapsamlı haber içeriğinin yanı sıra; nitelikli analizleri ile de iş dünyasına güvenilir bir rehber olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin potansiyeline ve dinamizmine inanan iş dünyası olarak; girişimcilikten dijital dönüşüme, sürdürülebilirlikten sektörel dinamiklere uzanan geniş bir perspektifte okuyucularına önemli bir bakış açısı sunan Nasıl bir EKONOMİ Gazetesi'nin varlığını çok kıymetli görüyoruz. Uzun yıllara dayanan gazetecilik tecrübesini ilham verici bir vizyonla buluşturan gazetenin başarısının ardındaki deneyimli ekibi gönülden tebrik ediyor, iş dünyasına kattığı değer için teşekkürlerimi sunuyorum.

ERDAL BAHÇIVAN/İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI

Özenli ve güvenilir haberleriyle iş yaşamında haklı saygınlık elde etti

■ “Ekonomi gazeteciliğinin değerli ve deneyimli isimleriyle yola çıkan ve dijital medya karşısında başarıyla ayağa kalkarak, hem internet gazeteciliğinde ve hem de konvansiyonel yayıncılıkta üç yıl gibi kısa bir sürede kendisini tartışmasız bir şekilde kabul ettiren EKONOMİ Gazetesini bu başarısından dolayı kutluyorum. Sahadan muhabirleri aracılığıyla ve makro düzeyde de nitelikli yazar kadrosuyla sanayiden enerjiye, tarımdan turizme kadar reel ekonominin her alanından; her gün iş dünyasının masasına doyurucu ve bilgilendirici bir gazete bırakmak, gerçekten her türlü takdiri hak ediyor. Öncelikle doğru ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla hazırladıkları bu haberler aracılığıyla Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlayan gazetenin tüm çalışanlarını kutluyorum. Özenli ve güvenilir haberleriyle üç yıl gibi kısa bir sürede iş dünyasında haklı bir saygınlık elde eden EKONOMİ Gazetesinin hikayesini yazanlara daha nice başarılı yıllar temenni ediyorum.

ŞEKİB AVDAGİÇ/İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI

nemli bir yer tutmaya devam ediyor İş dünyasının penceresinde çok önemli bir yer tutmaya devam ediyor

■ “Gazetecilerin Gazetesi” şiarıyla yola çıkan EKONOMİ gazetesi; haber, yorum ve değerlendirmelerle iş dünyasının penceresinde çok önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Ekonomi gazeteciliği misyonunu başarıyla yerine getiren ve aynı zamanda önemli bir haber/bilgi kaynağımız olan gazete, henüz 3 yaşında olmasına rağmen arkasında Türkiye'nin büyük ekonomi birikimini taşıyor. Ekonomi duayeni isimler bu deneyim ve bilgi birikimin yansımasıdır. Her kesimin anlayabileceği bir dilden haberleriyle iş dünyasının da vazgeçilmez kaynağı haline gelen EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yıldönümünü kutluyorum. Nice yıllara..."

GÜRSEL BARAN/ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Tüm yayınlarında sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım sergiledi

■ Küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin hızla değiştiği, bilgiye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde, doğru, tarafsız ve derinlikli ekonomi haberciliği hiç olmadığı kadar önem kazandı. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren bu sorumluluğu layıkıyla üstlenen Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi, iş dünyasına yön veren analizleriyle, yatırımcıya yol gösteren içerikleriyle ve ekonomiye dair her kesimden okuyucuya sunduğu haberleriyle kısa sürede büyük bir etki oluşturdu Tüm yayınlarında sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım sergileyen ve Türk basın tarihinde kısa sürede kıymetli bir yer edinen EKONOMİ Gazetesi, aynı zamanda ülkemizin gelişip, ilerleme sürecinde de önemli bir misyon üstleniyor. Gücünü, yılların bilgi birikimi ve tecrübesine sahip dev kadrosundan alan EKONOMİ Gazetesi, gazeteyi ilgiyle takip eden okurları ve kamuoyunda oluşturduğu güçlü imajıyla her geçen gün yayın hayatında önemli mesafeler kat ediyor. EKONOMİ Gazetesi’nin 3’üncü yılını kutluyor, yayın yönetmeninden muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar her kademede emeği geçen çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum.

SEYİT ARDIÇ/ANKARA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bu yolculuğun yakın takipçisi olmaktan memnuniyet duyuyorum Bu yolculuğun yakın takipçisi olmaktan memnuniyet duyuyorum

İlkeli, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışıyla kısa sürede ekonomi basınının en güvenilir adreslerinden biri haline gelen Ekonomi Gazetesi’nin 3. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum.

Ekonomiye yön veren gelişmeleri doğru, zamanında ve derinlikli analizlerle aktaran yayın çizgisi; iş dünyası, yatırımcılar ve karar vericiler için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Deneyimli kadrosunun özverili çalışmalarıyla her geçen yıl güçlenen bu yolculuğun yakın takipçisi olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ekibine, ekonomi gazeteciliğine kattıkları değer için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

İBRAHİM BURKAY/BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sorumlu duruşuyla önemli bir boşluğu dolduruyor

■ “Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde, gelişmeleri doğru okuyabilmek ve güvenilir kaynaklardan beslenebilmek iş dünyamız için büyük değer taşıyor. Bursa’mızın ve ülkemizin üretim, yatırım ve ticaret alanında ortaya koyduğu performansın kamuoyuna sağlıklı bir zeminde aktarılması da bu açıdan oldukça önemli. NBE, birbirinden değerli yazar, editör ve muhabir kadrosuyla yayın hayatında benimsediği tarafsız ve sorumlu duruşuyla bu ihtiyaca güçlü bir karşılık vererek önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu vesileyle Nasıl Bir EKONOMİ’nin 3. yaşını kutluyor, NBE ailesinin tüm fertlerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

ÖZER MATLI/ BURSA TİCARET BORSASI (BURSATB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bilgi akışı çabanız tarımda değer oluşturuyor

■ “Kuruluşunuzun 3. yıl dönümünü kutluyor, ekonomi haberciliğine sunduğunuz analitik ve güvenilir katkılar için teşekkür ediyorum. İş dünyasına sağladığınız doğru bilgi akışı ve tarım sektörünün sorunlarını görünür kılma çabanız, sektörümüz açısından önemli bir değer oluşturuyor. Bursa’nın tarım, ticaret ve sanayi ekosisteminin doğru anlaşılmasına yönelik yayınlarınızın devamını diliyor, başarılarınızın sürmesini temenni ediyorum.”

SÜLEYMAN SÖNMEZ/TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İş dünyası temsilcileri olarak Ekonomi Gazetesi ile gelişmeleri güvenilir bir zeminde takip ediyoruz

■ Küresel ekonominin yeniden şekillendiği, ülkemizin de bu dönüşümde kendine yeni bir yol açmaya çalıştığı günümüz dünyasında ekonomi haberciliğinin taşıdığı sorumluluk daha da büyüyor. EKONOMİ Gazetesi, yayın hayatının başından bu yana koruduğu güçlü ve tarafsız yayıncılık anlayışı; günceli iyi okuyan, veriye dayalı analizleri merkeze alan ve ekonomiye dair tartışmaları derinlemesine aktaran çizgisiyle iş dünyasının gelişmeleri güvenilir bir zeminde takip edebilmesine değerli bir katkı sunuyor. Üçüncü yılını kutlayan EKONOMİ Gazetesi’ni gönülden tebrik ediyor, emek veren tüm ekibe başarılar diliyorum. Nice yıllar boyunca iş dünyası ve tüm okuyucularınız için rehber niteliğinde bir yayın olarak yolunuza devam etmenizi temenni ederim.