İş dünyası yaraları sarmak için seferber

SABANCI HOLDİNG

Etki odaklı projelerin yaklaşık yüzde 50’si bölgede yapıldı

Depremin olduğu ilk günden itibaren sahada olan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gönüllüleriyle birlikte bölgedeki yardım çalışmalarına tam destek verirken; enerji, banka finansmanı, arama kurtarma, barınma, gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı alanlarında 12 milyar TL’lik bir kaynağı bölgeye tahsis etti.

Yıl boyunca, bölgede yaraların sarılması için faaliyetlerini sürdüren Sabancı Topluluğu, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında da hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı projelerin yaklaşık yüzde 50’sini, depremlerin yaşandığı illerde gerçekleştirdi. Bu etkinlikler kapsamında, Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın işbirliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlandı. 25 Ekim’de faaliyetlerine başlayan merkezde düzenlenen eğitimlere yıl sonuna kadar toplam 1.250 kişi katıldı.

Diğer yandan, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’a yönelik “Hatay’a 5 Okul” projesini Ageas, Bridgestone ve Eon katkılarıyla hayata geçirdi.

TÜRK TELEKOM

Öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği

Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere, depremden etkilenen öğrencilere yönelik eğitime destek projesi başladı. Türk Telekom’un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu Kızılay’ın deprem bölgesindeki ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ndeki sınıflarda, Türk Telekom Grup şirketlerinden Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümlerinden öğrenciler faydalanabilecek. İlk adımı Hatay’da atılan, yakın zamanda Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye olmak üzere, depremden etkilenen tüm illerde hayata geçecek proje kapsamındaki sınıflarda; tüm ortaokul ve lise öğrencileri ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü sorular ile LGS ve YKS’ye hazırlanabilecek.

MİGROS

Yerel çiftçilerden 70 bin tona yakın alım yaptı

Bölgedeki üreticilerin emeğine sahip çıkmak için yerel ürünlerin alımına bir yıldır aralıksız şekilde devam eden Migros, meyve-sebzeden, bakliyat ve deniz ürünlerine kadar bölgede yetişen ürünlerin toplanmasına öncülük ediyor ve ürünleri raflarına taşıyor. Depremin ilk günlerinde Hataylı üreticinin çağrısını duyarak Arsuz limonu alımı için ilk harekete geçen Migros, bölgede alım seferberliği başlamasına da öncülük etmiş ve toplanan limonları raflarında satışa sunmuştu.

Ardından bölgedeki alımlarını hız kesmeden sürdüren Migros, deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 70 bin tona yakın meyve sebze, et, kuru gıda ve balık alımı gerçekleştirdi. Özellikle kadın üretici ve çiftçilerin desteklenmesi için çalıştaylar da düzenleyen Migros, bölgede açtığı yeni mağazalar ve faaliyete tekrar geçirdiği mağazaları ile bölgede önemli bir istihdam yarattı. Ayrıca son bir yıldır Türkiye çapında gerçekleştirdiği işe alımlarda depremzede vatandaşlara öncelik tanıdı.

Çocukların eğitimine verdiği destek kapsamında TEGV işbirliği ile hayata geçirdiği Migros Ateşböceği Eğitim Tırı ise Elbistan’da eğitimlere başladı.

ALBAYRAK GRUBU

1457 çocuğa psikososyal destek

Albayrak Gruba ait Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Trabzon Port, TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Kademe, Vogel, Albil, Ağa Maden, Mezra Ziraat, Nakil Lojistik, Ereğli Tekstil, Platform Turizm ve Varaka gibi şirketleriyleseferberlikte en ön sırada yerlerini aldı. Albayrak Grubu, süreç içinde çalışmalarını gerçekleştirirken toplamda 206 milyon TL’den fazla maddi yardımda bulundu. Grup, Albayrak İnşaat faaliyeti kapsamında Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesinde “Konteyner Kent Projesi”ni hayata geçirdi. İki şehirde toplamda 1050 adet konteynerin yer aldığı projede cami, mescit, 12 derslikli okul, çocuk eğitim merkezi, yemekhane, çocuk ve gençlik atölyeleri, etkinlik alanları, park gibi alanlar da bulunuyor. Grubun markalarından Ketebe Çocuk, GZT ve grubun gönüllüleri çocuklarla bir araya geldiler. Bir yıl içinde Yeşilay ile “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” etkinliğiyle 220 faaliyet gerçekleştirilerek 1457 çocuğa psikososyal destek sağlayan gönüllüler bu vesileyle projelerine bir yenisini

daha ekledi.

TURKCELL

İstihdam seferberliği

Depremlerin ardından yüzlerce çalışanıyla sahada görev alan Turkcell, afet bölgesinin kalkınması ve iyileşmesi için de ekosistemindeki tüm markalarla seferberliğini sürdürüyor. ‘Gönül Bağı Projeleri’ni hayata geçiren operatör şirketi; İstihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda bir dizi proje geliştiriyor. Turkcell Akademi eğitim programlarıyla 7 bin kişiye eğitim verilmesi ve 1100 kişiye istihdam sağlanması hedefleri aşamalarla gerçekleştiriliyor.

ROCHE TÜRKİYE

Aile Sağlığı Merkezi inşaatı başladı

Roche Türkiye, ilgili kurum ve kuruluşlarla güç birliği yaparak bölge halkının kesintisiz sağlık hizmetine erişebilmesine ve toplumsal yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da ağır hasarlı bir Aile Sağlığı Merkezi'nin yeniden inşa edilmesi, Kızılay işbirliği ile depremden etkilenen iki ilde kurulacak konteynerlerde sağlık hizmetleri sunulması, Malatya'da prefabrik klinik araştırmalar ünitesi kurulması ve Türk Eğitim Derneği işbirliği ile depremden etkilenen bölgelerdeki 200 öğrenciye 8 yıl boyunca akademik, psikolojik, ayni ve sosyal destek ile eğitim desteği sağlanmasına yönelik projeler başlatıldı.

Roche'un koşulsuz desteği, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Adıyaman'da inşaatına başlanan merkez, aşılama, bebek/çocuk izlem, gebe izlem hizmetlerini sunmasının yanı sıra basit cerrahi işlemleri de yapabilecek kapasiteye sahip olacak. Depremden etkilenen iki ilde Kızılay işbirliği ve Roche'un koşulsuz katkısıyla sağlık hizmetlerinin sunulabileceği donanımlı 6 adet sağlık konteyneri kuruluyor. Poliklinik hizmeti verebilecek donanıma sahip bu konteynerlerde, eczane, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar faaliyetleri yer alıyor.

DEFACTO

Bölgeden 6,5 milyon adet ürün siparişi geçildi

DeFacto, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında bir yıl içerisinde binlerce çocuğun 1 yıllık giyim ihtiyacını karşıladı. DeFacto’nun "Üretim Hiç Durmasın" hareketi kapsamında 33 tedarikçiye şirketin Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) ile 6,5 milyon adet ürün siparişi geçildi. Bölgedeki istihdamın desteklenmesi için yıl boyunca 400'e yakın kişiye istihdam sağlandı. Bölgedeki iş ortakları önceliklendirerek TFS yoluyla ödemelerini erkenden gerçekleştiren DeFacto, deprem bölgesinde üretimi yapılan tüm ürünlere özel "deprem bölgesinde üretilmiştir" etiketi uyguladı.

SIEMENS TÜRKİYE

Kadınlar ve çocuklar için bağışlar yaptı

Siemens Türkiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde elektrik dağıtımından sorumlu yerel elektrik şirketi ile koordineli çalışmalarla geçici arızalarda enerji alan yaklaşık 396 bin abonenin kesinti sürelerinin ortalama 3 dakikanın altına inmesini sağladı. Deprem bölgesindeki istihdama destek olmak için Youthall’un Genç İstihdam Kampanyası'na dahil oldu. Uzun vadeli destekleri gerçekleştirmek üzere global vakfımız Siemens Caring Hands depremin akabinde bir bağış kampanyası başlattı. Depremin ardından Siemens ve Siemens Healthineers’in 1 milyon Euroluk desteğiyle başlayan bağış kampanyası yaparak desteği daha da büyüttü. Darüşşafaka Cemiyeti’ne depremzede çocuklar için gerçekleştirdikleri ve yurt yapımından yeni öğretmenler istihdam edilmesine kadar tüm ihtiyaçları kapsayacak kapasite artırımı için nakdi bağışta bulunduk. Türk Eğitim Vakfı’na depremzede öğrencilerin eğitimlerinin yarıda kalmaması için oluşturdukları “Yarıda Kalmasın Burs Fonu” için nakdi bağış gerçekleştirdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na, depremzede ebeveyn ve çocuklara psikososyal ve psikolojik destek sağlayan ve bölgede açılan “AÇEV Merkezleri” için nakdi bağış yaptı. Deprem sonrasında uzuvlarını kaybeden çocuklar protez ihtiyaçları için “Bridge To Türkiye Fund” aracılığıyla Çocuk Ampute Destek Programı’na nakdi bağışta bulundu. Deprem bölgesindeki hastanelerde kullanılmak üzere 5 mobil röntgen cihazı bağışı gerçekleştirdi. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile “Dijital Okuryazarlık Programı” oluşturdu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da konteyner kentlerde yaşayan, 10-14 yaş arası 1000 çocuğa dijital dünyadaki potansiyel riskleri anlamalarına ve kendilerini bu risklerden korumalarına yardımcı olacak eğitimler verecek.

CarrefourSA

Bölge üreticilerine destek oldu

CarrefourSA sosyal şirket vizyonuyla ekipleriyle birlikte hem merkezden hem de sahadan çalışmalarını gerçekleştirdi. Deprem sonrasında bölgedeki desteklerine seyyar mutfak ile devam etti. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, 1 ay boyunca günde 12 bin depremzedeye sabah-öğle-akşam olmak üzere sıcak ve taze yemek ikram edildi. Bölgenin yerel üreticilerini ve üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek için Üretime Doğrudan Destek Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yıl boyunca 535 tondan fazla ürünü müşterileriyle buluşturdu.

Depremin üzerinden geçen 1 yılın ardından da bölge üreticilerine olan desteklerini sürdürüyor. Carrefour marka limon kolonyası ürününü Hatay’daki tesislerde üretiyor. Deterjan ve temizlik ürün gruplarının üretimini de bölgedeki üreticilerden sağlamak üzere çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde zarar gören girişimci ve esnafların şehri terk etmeden istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla Hatay, Adana, Kilis, Gaziantep ve Elazığ’da olmak üzere 8 yeni CarrefourSA bayi açılışı gerçekleştirdi. Bu bayilerle 58 depremzedeye istihdam sağlandı.

ULUDAĞ ENERJİ

Hatay’da 5 bin 300’den fazla çocuğa dokundu

Uludağ Enerji, kısa süre içinde arama kurtarma takımıyla sahaya inip bölgeye yardımlarını ulaştırmıştı. Uludağ Enerji Hatay’da hayata geçirdiği Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile desteğini sürdürüyor. Toplam dokuz konteynerden oluşan kampüste sanatsal aktiviteler, kadınlara yönelik el becerisi, mesleki gelişim ve oyun atölyeleri ile depremzedelerin normal yaşama daha hızlı adapte olmasına yardımcı olunuyor. Uludağ Enerji Yaşam ve Gelişim Kampüsü’nden bugüne kadar anaokulu ve ilkokul seviyesinde 5 bin 300’den fazla çocuğun yararlandı. Yaşanan travmayı geride bırakmak ve günlük yaşama daha kolay adapte olabilmek adına Uludağ Üniversitesi’nin desteği ile uzman psikologlar kampüste vatandaşlara destek oluyor. Bugüne kadar psikolojik danışmanlık merkezinden bin 200 danışan destek alırken, alanda yapılan serbest zaman etkinliklerine ise temmuzdan bu yana 480 kişi katılım gösterdi. Alandaki etüt sınıfını da altı aylık süreçte 120 kişi kullandı. İkinci etabın başladığı bu eğitimler de şu an devam etmekte. Şirket, bölgedeki çalışmaların iki yıl kadar devam edeceğini ön görürken; bu iki yıl içinde de 40 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyor.

DOĞAN HOLDİNG

Antakya Medeniyetler Korosu’na destek

Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı, medeniyetler arasında köprü kuran ve ortak değerlerimizi birbirinden güzel ezgileriyle yansıtan Antakya Medeniyetler Korosu ile uzun soluklu bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, Doğan Holding koronun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak. Ayrıca bu yıl Aydın Doğan Ödülü’nün 27’ncisini Antakya Medeniyetler Korosu’na veren Aydın Doğan Vakfı da depremde büyük kayıplar yaşayan koronun müzik ekipmanlarının alımı ile koronun faaliyetlerinin devamlılığı için destek verecek.

ŞİŞECAM

Desteği 225 milyon TL’ye ulaştı

Şişecam, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yardımlarını bölgeye ulaştırmak ve yaraları sarmak için hızla harekete geçti ve seferber oldu. Depremin hemen ardından kamu kurumlarının koordinasyonuyla teknik ve insani yardımları içeren 45 tırı bölgeye ulaştıran Şişecam’ın Gönüllü Acil Vaka Ekibi- SAVE, kurtarma, lojistik ve dağıtım desteği ile afetzedeler için bölgede uzun süre canla başla çalıştı. Şişecam’ın bugüne kadar bölgeye yaptığı yardımların toplamı ayni desteklerle birlikte 225 milyon TL’ye ulaştı.

VODAFONE VAKFI

Kadınlar ve çocuklar için eğitim konteynerleri kurdu

Vodafone Vakfı, ilk günden bu yana deprem bölgesinde hayatın normale dönmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Yarını Kodlayanlar” ve “Dijital Benim İşim” projelerini deprem bölgesine taşıyan Vakıf, bölgedeki insanların geleceğe umutla bakmasına yardımcı oluyor. Depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle 91 bini aşkın çocuğa ulaşan projede nihai hedef ilk yılda 100 bin çocuğa ulaşmak olarak belirlendi. Proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’da açılan konteyner teknoloji sınıflarında ve afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret eden gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. “Dijital Benim İşim” projesi kapsamında 3 ilde kurduğu 15 eğitim konteyneri ile de 6 binden fazla kadına el sanatları eğitimi verdi. Projeyle bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaşıldı. Vakıf ayrıca, AÇEV işbirliği ile 3 ilde açtığı Çocuk ve Aile Merkezleri ile 2 binin üzerinde çocuk ve ebeveynin hayatına dokundu. Merkezlerde 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da erişilmesi hedefleniyor.

KARADENİZ HOLDİNG

Barınma ihtiyacına yüzer yaşam kenti

Karadeniz Holding tarafından bölgeye acil durumlarda her biri 2 bin kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki yüzer yaşam kenti (Lifeship) gönderildi. Lifeship Süheyla Sultan’da, misafirlere sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak amacıyla kapasite 1.200 misafir ile sınırlı tutuldu. Felaketin boyutu anlaşıldıktan hemen sonra, ikinci Lifeshipin hazırlıklarına başlandı ve 1.500 öğrenciye yatılı okul imkanı sağlama kapasitesine sahip Karadeniz Lifeship Rauf Bey bölgeye gönderildi. Rauf Bey Lifeship geçtiğimiz sene LGS ve YKS öğrencilerinin sınava hazırlanabilmeleri için yatılı okula dönüştürüldü. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hatay-Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gemide 1.200 kişilik yatakhane, 1.500’den fazla öğrenci kapasiteli 23 derslik ve laboratuvarın yanı sıra kütüphane, sinema salonu, ve bir tedavi merkezi de bulunuyor. Eğitim hayatları kesintiye uğrayan tüm Lifeship Rauf Bey öğrencileri eğitim hayatları boyunca Karadeniz Holding Burs programına dahil edildi. Toplamda 6 bine yakın depremzedenin barınma, eğitim, sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı Lifeshipler, ihtiyaç duyulduğu sürece İskenderun’da hizmet vermeye devam edecek.

EGE YAPI

Daire tahsis etti

Ege Yapı, ilgili kurumlar ve STK’lar ile iletişim içinde deprem bölgesindeki ihtiyaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. Kuruma ait iş makinelerimizi operatörleriyle birlikte nakliyesini de üstlenerek seferber etti. Teknik kadromuzu bölgedeki çalışmalara destek olması amacıyla görevlendirdi. Tüm Ege Yapı çalışanlarının destekleriyle toplanan yardım malzemelerini vakit kaybetmeden bölgeye ulaştırdı. Yaşama hazır olan dairelerini depremden etkilenen vatandaşlara tahsis etti.

AKKÖK HOLDİNG

Destek Merkezi ile 7 bin kişiye dokundu

Deprem felaketinin ardından AFAD, yerel yönetimler ve STK’larla koordinasyon içerisinde, afet bölgesine yardım etmek ve ihtiyaçları karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Akkök Holding ve Grup şirketleri ayrıca İskenderun’da kurdukları Destek Merkezi ile öncelikli olarak çocuk, ergen ve gençler için sosyal ve duygusal destek programları başlattı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde depremden olumsuz etkilenen çocuklar ve gençler, özel olarak tasarlanan atölyelerde bir araya geliyor. Bu şekilde çocuk, ergen ve gençlerin yaşadıkları durumun üstesinden gelmeleri, yaşamla ilişkilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaştan bireyin kullanımına açık olan merkezde bugüne kadar 500'e yakın etkinlik, atölye ve eğitim düzenlendi ve bu buluşmalarda yaklaşık 7 bin kişiye ulaşıldı.

HEPSİBURADA

Bölgedeki satıcıların ticaret hacmi 3,5 milyar TL’ye ulaştı

Hepsiburada’nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla 2023 yılının Mart ayında başlattığı “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 3,5 milyar TL’ye ulaştı; bölgede 2 bin 800’den fazla yeni işletme ise Hepsiburada ile e-ticarete başladı. Program, iki yıl içinde bölgeden toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilirken, 3 bin 300 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin ticaret hacmi 30 Ocak 2024 itibarıyla 272 milyon TL'ye ulaştı. Bölgedeki çocuklar ve gençlere sosyal destekler de veren Hepsiburada, müşterilerinin de katılacağı “Her Siparişin Bir Hediyeye Dönüşüyor” kampanyası ile depremin birinci yıldönümünde on binlerce çocuğa kitap ve oyuncak armağan edecek. 'E-Ticaret İhtisas Merkezleri'ni hayata geçirmeye başladı. İlk ikisi Adana ve Hatay'da açılan merkezler, bölgedeki satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında destek sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında üçüncü merkezin kurulum çalışmaları da devam ediyor. "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle bölgede 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca, "Yarınlara Söz" programıyla deprem bölgesindeki gençlere Hepsiburada tarafından eğitim desteği sağlandı.

FUZUL HOLDİNG

Sıcak yemek desteği

Fuzul hem yönetim kurulu hem de çalışanlarının desteğiyle afet bölgesine yardım elini uzattı. Mutfak ekipmanları ekleyerek aşevine dönüştürdüğü mobil şubeleri ile TIR’ların giremediği köylere sıcak yemek ve yardım malzemesi ulaştırdı. Çalışanlarının nakdi yardımlarını AFAD’a yönlendirirken ayni yardımların yer aldığı TIR’ı da afet bölgesine gönderdi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla dirsek temasını sürdüren Fuzul, Kızılay ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da bin vatandaşın günlük 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını sağladı. Fuzul Holding şirketlerden biri olan Fuzul GYO, deprem bölgesine 3 iş makinesi ve mühendislerden oluşan 30 kişilik teknik ekibini gönderdi. Nevita ve Newinn de ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Ayni yardımlar AFAD’a teslim edilirken, nakit yardımlar da AFAD hesabına yönlendirildi.

İGSAŞ

Gübre fabrikası kurdu

İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ), bölgenin tekrar eski haline gelmesi ve iş imkanları sağlanması için 60 milyon Euro’luk yatırımla Hatay’ın İskenderun ilçesine gübre fabrikası kuruyor. İnşaatına başlanan ve bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak tesis, 2025 yılının başında üretime geçecek. Yıllık 250 bin ton kapasitelik kompoze gübre fabrikasının, bölgenin sanayisine ve tarımına da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Afetzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla da İskenderun'da 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent kuruldu.

NEF VAKFI

440 tırlık yardım malzemesi yolladı

Nef Vakfı; 6 Şubat deprem afeti sonrasında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep deprem bölgelerinde 440 tır insani yardım malzemesi tedariği, sosyal yardım, sağlık, medikal malzeme desteği, aşevi, psiko-sosyal destek ve mazot yakıt desteği, 452 mobil tuvalet temini, 256 çadır ile çadır kent ve 2 bin konteyner ile konteyner kent kurulum çalışmaları gerçekleşti. Ebeveyn kaybı yaşamış 2 bin 452 üniversite öğrencisine burs desteği de sağlayan Nef Vakfı, depremin ilk gününden bugüne bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

PAPARA

20 milyon TL bağış topladı

Papara; Ahbap Derneği'ne 2,5 milyon TL, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 25 milyon TL bağışta bulundu. Yakın zamanda; Ahbap iş birliğiyle bölgedeki çocukların eğitimi için Bilime Açılan Kapı Tırı gönderdi. Papara kullanıcılarının Bağış ve Yuvarla özellikleriyle yaptığı bağış ise 20 milyon TL'yi aştı.

YK ENERJİ

Çocuklara etkinlikler yaptı

Depremin yaşandığı ilk gün harekete geçen YK Enerji yönetimi ve çalışanları, deprem bölgesine giyecek, gıda, temizlik malzemelerinden oluşan çok sayıda TIR gönderdi. Depremin ilk günlerinde en çok ihtiyaç duyulan şeyin enkaz altında kalanları kurtarmak olması nedeniyle YK Enerji, çok sayıda iş makinesi ve 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Ekip, enkaz altından 12 kişiyi kurtararak yeniden sevdiklerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca Milas'ta kamu kurumlarında misafir edilen depremzede çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

TOROSLAR EDAŞ

1,9 milyar liralık bütçe ayırdı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden 5’inin elektrik dağıtımından sorumlu Toroslar EDAŞ, bu illerden başta Hatay ve Gaziantep olmak üzere depremin ilk gününden başladığı yoğun çalışmalarını 1,9 milyar liralık bütçeyle yıl boyunca sürdürdü. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin, Başkent EDAŞ ve Ayedaş’la birlikte 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, kardeş şirketlerinden gelen ekip ve ekipman desteğinin de gücüyle, başta depremin en yoğun etkisini gösterdiği Hatay’da olmak üzere, bölgede büyük bir mücadeleye imza atarak şebekesini deprem öncesi kapasiteye ulaştırdı.