İş dünyasından 29 Ekim mesajları: Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Cumhuriyet'imizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet’in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutladıklarını bildirdi.

Cumhuriyet’in ilanının aslında, Türk’ü yokluklarla mücadeleden, işgalcilerden kurtaracak destansı düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet’imizin ikinci asrında bizleri aydınlık bir gelecek için var gücümüzle çalışmak, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdamı sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hiç kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet’imizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.”

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

"Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Bugün millî iradenin Anadolu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı günlerinden biri” dedi.

Erdal Bahçıvan şu açıklamayı yaptı: “Bu to praklarda temelleri 102 yıl önce atılmış olan Cumhuriyetimizle birlikte ülkemiz, bugüne kadar birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdi. Ülke ve toplum olarak Cumhuriyetimizin 102’inci yılını barış, özgürlük ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlılığında kutluyoruz. Milli egemenliğin temellerini atan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

"Yeni eserler katmak için çabalıyoruz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir dönemin başladığını, askeri ve siyasi zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılacağı bir dönemin dirilişini müjdeledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Meclis kürsüsünden yaptığı “Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu, eserleriyle ispat edecektir” sözünü hatırlatan Avdagiç, “Bu eserler de ekonomide kazanılacak yeni başarılarla inşa edilecek” dedi. Türkiye’de 800 bini aşan üyesiyle biz de ekonomik başarılar kazanmak ve yeni eserler katmak için çabalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Cumhuriyet’in İstiklal ve Hürriyet’in simgesi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, eserleri arttıkça daha güçlü olacağını ve bu yüzden herkesin ülke kalkınma hamlesine, yürüyüşüne devam etmesi gerektiğini vurguladı.

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL:

“Geçmişin kahramanlıklarını geleceğe ışık tutan rehber olarak görüyoruz”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık mücadelemizin ve milletimizin gösterdiği büyük fedakarlıkların en somut göstergesi olan Cumhuriyet'imizin 102. yılını gurur ve mutlulukla kutluyoruz" ifadesini kullandı. Cumhuriyet'in, eşsiz bir zaferin ardından, güçlü ve bağımsız bir Türkiye yaratma kararlılığıyla kurulduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti: "Tüm dünyanın gözleri önünde verilen benzersiz bir mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet'imizin asırlık kazanımları bugün de bizlere, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma yolunda ilham olmaktadır. TİSK olarak, bu büyük mirasın sorumluluğunu bilerek hareket ediyoruz. Geçmişin kahramanlıklarını, emeğini ve alın terini geleceğe ışık tutan bir rehber olarak görüyoruz. Ülkemizi her alanda daha güçlü, daha aydınlık yarınlara taşıma kararlılığıyla çalışıyoruz." Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle anıp, gazilere saygı ve minnetlerini sunan Akkol, tüm yurttaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE:

"Daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyet'in 102'nci Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirası Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olmanın ötesinde, azmi, inancı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma konusundaki güçlü kararlılığı simgeliyor" ifadelerini kullandı. TİM olarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle başladıklarını anlatan Gültepe, "Ürettiğimiz her değer, ulaştığımız her pazar, bizi bu hedefe biraz daha yaklaştırıyor. Ülkemizin refahı ve kalkınması için hiçbir özveriden kaçınmayan ihracat ailemize bu anlamlı günde teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR:

"Var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurgulayarak kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarında daha güçlü bir atılım dönemine inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "MÜSİAD olarak, ülkemizin bağımsızlığını ekonomik güçle pekiştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya pazarlarında Türkiye’nin etkinliğini artırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ:

"Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin yokluklar içinde verdiği eşsiz mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet'in, 102'nci yaşına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Ardıç, 29 Ekim 1923'ün sadece bir yönetim şeklinin ilanı edildiği gün değil, aklın, bilimin, emeğin ve üretimin önünün açıldığı, güçlü Türkiye’nin temellerinin atıldığı gün olduğundan bahsetti. Cumhuriyet ile birlikte, ekonomik bağımsızlığın temeli olan sanayileşmede büyük mesafelerin kat edildiğini hatırlatan Ardıç, şunları kaydetti: "Cumhuriyet’in kazandırdığı özgüven ve kararlılıkla atılan adımlar, ülkemizin sanayi gücünün temelini oluşturmuştur. En büyük hedefimiz, sanayimizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu dönüşümün merkezinde sanayimizin dijitalleşmesi, yeşil üretim anlayışı ve yüksek teknolojili üretim modellerine geçiş yer almaktadır. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı vizyonla, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin üretimde daha çok söz sahibi olduğu, yeniliği ve katma değeri merkezi alan bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın ötesinde, yüksek teknolojinin, yeniliğin ve üretim gücünün simgesidir. Biz sanayiciler, Cumhuriyet’in bize yüklediği sorumluluk bilinciyle üretmeye, yenilik geliştirmeye ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız." Ardıç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu mirası Türk Milletine emanet eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını dile getirdi.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

"Tarihin en önemli dönüm noktası"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklal yolculuğunun taçlandığı, tarihin en önemli dönüm noktası olduğunu bildirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yokluklar içinden doğduğunu, Türk milletinin azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede dünyada hak ettiği yeri almayı başardığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ile yaşıt ATO olarak, kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve ülkemizin ekonomisinin gelişimi için çalışıyor, kalkınma sürecimize katkı sağlıyoruz. Küresel ölçekte değişen ticaret dinamiklerini yakından takip ediyor, üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için işbirlikleri ve yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Bu yolda, iş dünyası olarak bizlere düşen görev, üretmek, yenilikçi olmak, dünyayla entegre olmak ve geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşını bir kez daha gurur ve mutlulukla kutluyorum."

TÜRMOB BAŞKANI İRFAN HÜSEYİN YILDIZ:

"Cumhuriyet, çağdaş uygarlık hedefine yön veren bir rehber olmaya devam etmektedir"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, cumhuriyetin, toplumsal ve kurumsal yaşamda çağdaş uygarlık hedefine yön veren bir rehber olmaya devam ettiğini belirtti. Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyetin, toplumsal ve kurumsal yaşamda çağdaş uygarlık hedefine yön veren bir rehber olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vizyonu, dün olduğu gibi bugün de yol göstericimizdir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, ulusal sorumluluğumuzun temelini oluşturmaktadır. Bu bilinçle, Cumhuriyet'imizin 102'nci yılını kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz."

İMEAK DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAMER KIRAN:

"İlelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümüne erişmenin gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle millet olarak verilen büyük kurtuluş mücadelesinin ardından 29 Ekim’de ilan edilen Cumhuriyet'in, Türkiye'nin makus talihini değiştirerek tarihi bir dönüşüme vesile olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen zaman müddetinde eğitim, bilim ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın saygın ve güçlü devletleri arasında yerini aldığını anlatan Kıran, "Bugün geldiğimiz noktada, ciddi istikrarsızlıkların yaşandığı zor bir coğrafyanın merkezinde emin adımlarla yolumuza devam edebiliyorsak bunu şüphesiz Cumhuriyetimiz ile atılan sağlam temellere, güçlü demokrasimize ve köklü devlet geleneğimize borçluyuz" ifadelerini kullandı. Kıran, Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeleri yaptı: "Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız, direktifi doğrultusunda denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer almak en temel görevimizdir. Bu hedef doğrultusunda memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizi ve değerlerini muhafaza etmeye ve ilelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

"Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık sevdasının en güçlü sembolü olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in, özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve çağdaş bir yaşamı miras bıraktığına işaret eden Palandöken, "Türk milleti olarak Cumhuriyet'imizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir" değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet'in kazanımlarının Türkiye'nin her alanda gelişmesinin, kalkınmasının ve dünyada saygın bir yer edinmesinin temel taşını oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı: "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Cumhuriyet'in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Cumhuriyet'in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa edebilmekte, toplumun refahına katkı sunabilmektedir. Bizler, bu bilinçle Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak ve onları Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlüyüz. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ

“Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onurla kutluyoruz

“Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümünü büyük bir onur, derin bir minnet ve geleceğe duyduğumuz sarsılmaz inançla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin yalnızca siyasi bağımsızlığını ilan ettiği bir tarih değil; aynı zamanda aklın, bilimin, üretimin, özgür düşüncenin rehberliğinde çağdaş bir toplumu inşa etme iradesinin adıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, savaşlarla yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş bir milletin küllerinden Cumhuriyet’i doğururken, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil; onurlu bir yaşam, eşit yurttaşlık bilinci, fırsat eşitliği ve çağdaşlaşma ülküsü bıraktılar. Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet’in en büyük eseri olan modern Türkiye, sanayisiyle, üretim gücüyle, ihracatıyla, gençleriyle ve kadınlarıyla dünyanın saygın ülkeleri arasında yer alma mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelede biz ihracatçılara düşen sorumluluk, yalnızca ekonomik değer üretmek değildir; aynı zamanda Cumhuriyet’in ruhuna yakışır şekilde, bilimi desteklemek, eğitime yatırım yapmak, gençlere umut olmak, kadınların gücünü görünür kılmak, çevreye duyarlı üretimle gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmaktır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Bize düşen, onların bıraktığı emaneti sözle değil, alın teriyle, çalışarak, üreterek, ülkemizi daha ileriye taşıyarak korumaktır.”

MERSİN OSB YK BAŞKANI SABRİ TEKLİ

“Yenilikçi üretim anlayışımızla cumhuriyete hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, bilimden sanayiye, eğitimden üretime kadar her alanda kalkınma iradesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte ülkemizde temelleri atılan sanayileşme hamlesi, güçlü ve rekabetçi bir üretim ekonomisine dönüşmüştür. Bugün Mersin OSB başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yükselen üretim tesisleri, bu vizyonun en somut göstergeleridir. Biz de Mersin OSB olarak, yenilikçi üretim anlayışımızla ülkemizin ekonomik gücüne güç katarak ve istihdam yaratarak cumhuriyete hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, cumhuriyeti bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ:

"Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin istiklal mücadelesinin taçlandığı büyük bir eser, milli iradenin, milli mücadelenin ve istiklal sevdasının toplamı olduğunu belirtti.

İş dünyası olarak Cumhuriyet'in en önemli kazanımının bağımsızlık olduğunu bildiklerini bahseden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bağımsızlık zemini üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin iktisadi gelişimi özellikle 21. yüzyılda hız kazanmış, Türkiye’nin ekonomisinin güçlenmesiyle de siyasi ağırlığımız artmıştır. İmkansızlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün üretim kabiliyeti, girişimci ruhu, genç ve dinamik beşeri sermayesiyle bölgesinde önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Bu başarı, demokrasi ve hür teşebbüsler zemininde yükselmiştir. Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir. Bizler de bu bilinçle daha fazla istihdam, daha yüksek katma değer ve daha müreff eh bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz" Kopuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutladığını dile getirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal şehitlerini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

ASKON GENEL BAŞKANI ORHAN AYDIN:

"Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde büyümeye devam ediyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin elde ettiği tarihi başarıya vurgu yaparak, "Her daim ülkemizin istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhurumuzun, üretim gücü, ihracatçımızın, sanayicimizin ve girişimcimizin alın terinin neticesinde 1 trilyon doları aşan milli gelir ve 390 milyar dolara ulaşan mal ve hizmet ihracatına erişmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin zorlukları fırsata dönüştürmeyi bilen bir vizyonla Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin küresel değer zincirinde daha güçlü bir yer edinmesi için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Aydın, geçmişten alınan güçlü miras ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun şekilde, çalışarak, üreterek ve yenilikçi adımlarla Türkiye Yüzyılını inşa ettiklerini aktararak, bu başarıların, yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda milletin azmi, kararlılığı ve birlik ruhunun da simgesi olduğundan bahsetti.

BURSA TB BAŞKANI ÖZER MATLI:

“Cumhuriyet, ekonomik bağımsızlığımızın ve büyük Türkiye vizyonumuzun teminatıdır”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla verdiği destansı mücadelenin nihai zaferi olan Cumhuriyetin coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti: “Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; ekonomik kalkınmanın, toplumsal ilerlemenin ve milli dayanışmanın da temelidir. Bugün ülkemizin tarımdan sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan kalkınma yolculuğunda elde ettiği tüm kazanımlar, bu güçlü mirasın üzerine inşa edilmiştir. Bursa Ticaret Borsası olarak, kurulduğumuz günden bu yana Cumhuriyetimizin tarım ve ticaret alanındaki kalkınma hedefl erine hizmet etmeyi en kutsal görevimiz bildik. Cumhuriyetin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

TÜGİAD BAŞKANI GÜRKAN YILDIRIM:

"Atatürk'ün gençliğe emanetine sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz”

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir coşku, gurur ve minnetle kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin azim ve kararlılığının, çağdaş medeniyet yolunda attığı en büyük ve en önemli adımdır. Bağımsızlık ve özgürlük meşalesiyle yakılan bu büyük destan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, eşitliğin, adaletin ve refahın teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin iş dünyasındaki temsilcisi olarak, Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünün bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında, bilimde, sanayide, teknolojide ve uluslararası rekabette güçlü bir oyuncu olması yolunda, üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye Yüzyılı hedefl erine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. 102 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak en temel görevimizdir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!"

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN:

"Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir" ifadesini kullandı.

Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyeti, özgürlüğü, birliği ve bağımsızlığı hedef alan her türlü girişimi kararlılıkla reddettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir. Cumhuriyet ırkı, dini, dili, inancı, mezhebi, meşrebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşın ortak değeri ve ortak paydasıdır. Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı en kıymetli miraslardan biri özgürlük ve demokrasi mücadelesidir." HAK-İŞ olarak emek, üretim ve alın teriyle büyüyen, huzurlu, özgür ve güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin gücü HAK-İŞ'in gücüdür. Cumhuriyet'imizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yılının demokrasimizin, emeğin, üretimin, özgürlüğün ve barışın yüzyılı olmasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imize nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.