İş dünyasından Hatay için lobi çağrısı

HATAY/EKONOMİ

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) yönetimi, il dışından gelen iş dünyası temsilcileriyle Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araya geldi. DASİFED Başkanı Gülay Gül, Çukurova Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SIFED) başkanlar kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştukları toplantıda, deprem sonrası yaşanan sorunların ayrıntıları ile ele alındığını, çözüm ve destek beklentilerinin dile getirildiğini söyledi. Gül, “Kentte altyapıdan, yol, su, elektrik, doğalgaz ihtiyacına; işyerlerinin yeniden dizayn edilmesinden kalıcı barınma, gıda, temizlik ve ulaşım sorununa kadar yığınla çözülmesi gereken öncelikler var” dedi.

Başta sağlık sektörü olmak üzere bölgenin bir çok alanda çok ciddi yara aldığını dile getiren Gül, şöyle devam etti: “Yapılan toplantıda; donanımdan uzak ve yetersiz hastanelerin olması sağlık problemini ciddi şekilde artırmakla birlikte bazı doktorların başta konaklama ve diğer elverişsiz şartlar yüzünden başka şehirlere tayin isterken bölgeye atanmak isteyen doktorların da tayinlerinin gerçekleştirilmediğine, halkın ve özellikle çocukların yaşadığı travma göz önüne alındığında da gerekli psikolojik yardımın az kaldığına dikkat çekildi.”

“Güvenlik sorunları henüz bitmedi”

Deprem sonrası kentte yağma ve hırsızlık olaylarının henüz bitmediğini, yağmalama ve hırsızlık olaylarının artması nedeniyle güven problemi olduğunu ve bu durumun yatırım yapılmasına engel teşkil ettiğini anlatan Gül, güvenlik güçlerinin ‘daha etkili ve baskın bir yetkilendirme içinde olması’, sigorta şirketlerinin de bölgede sigortalama işlemlerini yeniden yapılandırarak güven oluşturması gerektiğini kaydetti. Gül, toplantıda ele alınan diğer konular hakkında şunları söyledi:

“Hazır betonda başka şehirlere göre iki kat fiyat var”

“Başta iş dünyası temsilcilerinin ve halkın barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşaat sektöründe hızlı ilerlemek için şehir dışından gelebilecek firmaların yapılanmasına ve buna ek farklı meslek gruplarının sıhhi tesisat, mobilya, kapı, pencere işi yapanların da buraya dışarıdan destek vermesine gerek olmadığı bunların yerel firmalardan karşılanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca inşaat maliyetlerinin bölgede fırsatçılığa dönüştüğü ve hazır betonda neredeyse başka şehirlere göre iki kata yakın fiyat oluştuğu, bu yüzden şehrin kendi üretim tesislerine yönelmesi gerektiği görüşünde birleşildi.”

Gül, ayrıca İş Dünyası Güç Birliği Vakfı çatısı altında Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED) ve bağlı federasyonlar ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) lobi oluşturarak bölgenin ihtiyaçları ve isteklerinin birincil ağızdan Cumhurbaşkanlığına bildirilmesinin hızlı çözüme ulaşmak açısından önemli olduğunu söyledi. DASİFED Başkanı, Hatay’ın acil olarak ‘Özel Afet Bölgesi’ ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.