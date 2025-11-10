İş dünyasından Ata'ya saygı mesajları: “Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız”

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

“Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacaklarını belirterek, “Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlanışının 87’nci yılında özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Atatürk’ün önderliğindeki aziz milletin, dünyada emsali olmayan bir kahramanlık öyküsüne imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kararlılık ve liderlik, uygarlık yolundaki köklü değişimlerle yaktığı ışık, milletimizin kalbinde her geçen gün daha da büyüyen bir sevgiye dönüşmüştür.” değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Atatürk’ün, tüm dünya üzerinde saygın bir lider, gerçek bir aydın ve mazlumların sesi olarak ismini tarihe yazdırdığını aktararak, şunları kaydetti: “Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için bize aydınlık bir yol göstermiş ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Bu emanet ilelebet en büyük hazinemizdir. Türk iş dünyası olarak Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız, bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacak. Yüksek hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun.”

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN

“Güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mesajında, milletimin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz” sözünün, Türk iş dünyası olarak pusulaları olmaya devam ettiğini bildirdi. Büyük Önder’in en büyük mirası, siyasi bağımsızlığın teminatı olan ekonomik bağımsızlığı koruyarak her geçen gün güçlendirdiklerine işaret eden Baran, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da akıl ve bilim temelleri üzerinde yükselen, üretimle ve ticaretle büyüyen, sanatla ve sporla gelişen güçlü bir Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve geleceğe çok daha güçlü şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadesini kullandı.

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

“Fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türk milletinin, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak Atatürk’ün izinde yürümekte kararlı olduğunu aktardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87’nci yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu: “Milletimizin kaderini değiştiren büyük liderimiz Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ile çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk’ün ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak’ sözü, esnaf ve sanatkarlar için yolumuzu aydınlatan en önemli rehberdir. Biliyoruz ki çalışmak, üretmek ve alın teriyle ülkesine katkı sağlamak Atatürk’ün en çok önem verdiği değerlerdendir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu bilinçle hareket ediyor, O’nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz.”

TÜRMOB GENEL BAŞKANI İRFAN HÜSEYİN YILDIZ

“Hatırasına ve mirasına bağlılığımızı bir kez daha saygıyla yineliyoruz”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, mesajında şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bağımsızlık mücadelesiyle milletimize özgürlüğü, kurduğu Cumhuriyet ile geleceğimizi armağan etmiştir. Bizlere düşen görev, O’nun gösterdiği yolda, sanatın, aklın ve bilimin ışığında, çağdaş, müreffeh ve güçlü bir Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkmaktır. Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i korumak ve yaşatmak bilinciyle O’nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk’ü derin bir özlemle anarken, hatırasına ve mirasına bağlılığımızı bir kez daha saygıyla yineliyoruz.”

EBSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR

“10 Kasım sadece bir yas günü değil kenetlenme günü”

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan bedenen ayrılışının 87. yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz. Büyük Önder’in bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, yalnızca geçmişe duyulan saygının değil, geleceğe duyulan inancın da bir göstergesidir. O nedenle 10 Kasım, bir yas günü değil; Atatürk’ün fikirleri, ilke ve hedefl eri etrafında kenetlenmenin önemini bizlere yeniden hatırlatan, birleştirici bir gündür.

ESİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİBEL ZORLU

“Atatürk’ü anlamak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır”

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlayışımızın 87. yıldönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir askeri deha değil; milletine çağının çok ötesinde bir vizyon kazandıran, düşünce ve eylemleriyle bir ulusun kaderini değiştiren bir liderdir. Kurtuluş Savaşı’nın ardından yorgun ve yoksul bir toplumu ayağa kaldırırken, bilimi, aklı ve üretimi en güçlü kalkınma araçları olarak görmüş; “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i de bu temeller üzerine inşa etmiştir. Yüz yılı geride bırakan Cumhuriyetimiz bugün, Atamızın özgürlük, adalet, eşitlik ve ilerleme ideallerinden güç almaya devam etmektedir. ESİAD olarak bizler de, bu mirasın sorumluluğuyla; ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin değerlerini yaşatmanın ve geleceğe taşımanın en temel görevimiz olduğunu unutmuyoruz.

BASİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMİHA GÜNEŞ

“10 Kasım, Atatürk’ün vizyonunu idrak ettiğimiz eşiktir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım, bir matem gününün ötesinde, O’nun vizyonunu ve akılcı devlet anlayışını yeniden idrak ettiğimiz bir eşiktir. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bilimin ışığında, liyakat ve adalet temelinde daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

EGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT “

Kuruluş ilkelerine bağlı kalarak çalışacağız”

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde bir kez daha minnetle anıyoruz. Zor koşullarda verilen milli mücadelenin akıl ve bilimle bir kalkınma hamlesine dönüşmesi, Atatürk vizyonunun en somut göstergesidir. Kuruluş ilkelerine bağlı kalarak toplumsal refahı yükseltmek için hep birlikte çalışacağız.

İZSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN CENGİZ

“Atatürk’ün mirasını üreterek, çalışarak onurlandıracağız”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve şükranla anıyoruz. Atatürk’ün ulusa duyduğu güven ve bağımsızlık idealine sarsılmaz bağlılığı, Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştırmış ve bu zafer Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bugün bizlere düşen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde onun mirasının önemini idrak etmek ve bu mirası üreterek, çalışarak onurlandırmaktır. Cumhuriyetin ekonomik onurunu ve bağımsızlık idealini ilelebet sürdürmek asli görevimiz olmaya devam edecektir.

EGOD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUN

“Üreten Türkiye idealini geleceğe taşımalıyız”

Büyük Önder Atatürk’ü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmak istiyorsak üreten Türkiye idealini hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi politikalarıyla geleceğe taşımak zorundayız. Bu bilinçle dayanıklı, katma değeri yüksek bir sanayi için kararlılıkla çalışacağız.

EGSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YASİN AKÇAKAYA

“Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz”

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılında, giderek artan bir özlem ve sonsuz bir saygı ile anıyoruz.Eşsiz bir mücadele sonucunda kazandığımız bağımsız, özgür ve çağdaş bir ülkenin onurlu yurttaşları olma bilinciyle; Cumhuriyetimizi ve onun temel ilkelerini korumak, yaşatmak ve güçlendirmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Mirasının emanetçileri olarak, hazır giyim ve tekstil sektöründe ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye; ilkelerimizden ödün vermeden, ülkemizi daima ileriye taşıyacak yeni başarılara imza atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.