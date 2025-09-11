İş dünyasından TCMB’ye çağrı: Üretici ve tüketici için güçlü faiz indirimi bekleniyor

Temmuz ayında faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e çeken Para Politikası Kurulu (PPK), ağustos ayında toplantı yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin faiz kararını bugün açıklayacak. Kritik toplantı öncesinde iş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası’ndan hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatacak güçlü bir faiz indirimi talep ettiklerini belirtti.

"Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, finansmanın pahalı kalması sebebiyle firmaların son 2 yılda büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Böylesi zor dönemlerde firmalar için uygun koşullarda finansmana erişim daha fazla önem kazanıyor. Firmalarımız iki yıldır yüzde 45-50 faizle borçlanarak bugünlere kadar geldi. Ama artık birçok firmanın dayanma gücü kalmadı. Dolayısıyla Merkez'in faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması gerekiyor. Ağustos ayı itibarıyla politika faiziyle enflasyon arasında 11 puanlık fark var. Aradaki fark hızla makul seviyelere indirilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Sanayi ve KOBİ’ler için çok daha güçlü bir rahatlama sağlayabilir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ise Merkez Bankası'nın 200-250 baz puan civarında kontrollü bir faiz indirimi yapmasını öngördüklerini dile getirerek, "Yıl sonu politika faizinin yüzde 37 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak daha cesur bir gevşeme, özellikle yüksek kredi maliyetleriyle zorlanan sanayi ve KOBİ’ler için çok daha güçlü bir rahatlama sağlayabilir. Bu tür bir adım, yatırım iştahını artırır, üretimi ve istihdamı destekler. Söz konusu politikayı enflasyonla mücadele kararlılığıyla birlikte ekonomik büyümeyi destekleyen dengeli bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz" dedi.

"Kredi kanallarının genişlemesinin önemli"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise sanayideki büyümenin tüm sektörlere yayılabilmesi amacıyla KOBİ’ler için kredi kanallarının genişlemesinin önemine dikkat çekti.

Avdagiç, "Üreticileri ve KOBİ'leri destekleyen, tüketici talebini ise makul düzeyde tutacak selektif bir kredi stratejisi uygulanmasını öneriyoruz. Enflasyonu kontrol altına almak hedefiyle kredi konusunda belli kısıtlar uygulanıyor ama KOBİ'lerin sıkıntı yaşamaması için finansmana ulaşımda tabiri caizse vidaların biraz gevşetilmesi gerekli" diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar 1000 baz puanlık indirim bekliyoruz”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yıl sonuna kadar 1.000 baz puanlık indirim beklediklerini söyledi. Aydın, "Tüm dünya nasıl başarıyorsa bizim de faiz illetinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Gelir ve satın alma gücünü aşağıya çeken yatırım ortamını bertaraf eden faizden uzak durmalıyız. Faize karşı cesur adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

"Faizlerde indirimlerin devam etmeli"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise reel sektörün üretim kapasitesini, yatırımını ve istihdamını doğrudan etkileyen faizlerde indirimlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "TCMB’nin hem fiyat istikrarı hedefini hem de reel sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek, ekonomimiz için en uygun faiz düzeyini belirleyeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.