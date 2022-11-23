İş dünyasının talebi 'kademeli emeklilik'
EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken iş dünyası, kademeli emeklilik önerisinde bulunarak, uygulamanın en az 1 yıl işsiz olanlardan başlaması gerektiğini belirtti.
NTV’nin haberine göre, 1,5 milyon kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinde iş dünyası taleplerini açıkladı. 2023 yılında asgari ücret artışına bağlı olarak emekli olacaklara yapılacak yüklü kıdem tazminatı ödemelerinin işletmelerin finans ihtiyacını artıracağı bildirilen açıklamada çözüm önerileri şöyle sıralandı:
■ Kademeli yaş düşürme ve benzeri modellerle, sigortalılık süreleri dikkate alınarak EYT emeklilik tarihleri yıllara yayılmalı.
■ EYT sebebiyle emekli olacaklara ödenecek kıdem tazminatları için işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli finansman imkanı sağlanmalı.
■ Mevcut çalışanlara emeklilik hakkı verilecekse en az 8 haftalık ihbar süresi bildirimi getirilmeli.
■ EYT sebebiyle emekli olacakların işten ayrılması sebebiyle istihdam teşviklerinde meydana gelebilecek kayıpların önlenmesi için düzenleme yapılmalı.
■ Emekliliğe hak kazanan işçinin çalışmaya devam etmek istemesi durumunda emekli aylığı bağlanması için işyerinden ayrılma zorunluluğu kaldırılmalı.