İş geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek

HÜSEYİN GÖKÇE-ANKARA

Çağrı çerçevesinde girişimcilere İş Geliştirme Desteği ve Kredi Finansman Desteği veriliyor. İşini kurmak veya geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek verilmesini öngören projede, kadın ve genç girişimcilere 1 milyon liraya kadar sermaye desteği sağlanıyor. İlk kez 2024 yılında uygulamaya alınan Girişimci Destek Programı kapsamında bugüne kadar 5.6 milyar liralık destek kararı alınırken, 1842 projeye 1.8 milyar lira destek verildi.

İş Geliştirme Desteğinde, girişimcilere 1.5 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak. Girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda üst limit 150 bin lira artırılacak. Bu çerçevede; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak. Diğer paket olan Kredi Finansman Desteği kapsamında ise girişimcilere 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği verilecek. Destek anlaşmalı bankalar tarafından kullanılacak ve finansman maliyetinin yarısı KOSGEB tarafından karşılanacak. Burada vade azami 36 ay olacak.

Hangi sektörler desteklenecek?

İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bilişim altyapısı, ve işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri, Bilimsel araştırma ve geliştirme. Başvuran projelerden ilk 1000 tanesi, il bazında ise 6 proje jüri değerlendirmesi için davet edilecek. Jüri, bunların yarısını eleyerek ülke genelinde ilk 500, il bazında ise ilk 3 projeyi belirleyecek. Desteklerden yararlanacak şirketler en fazla 1 yaşında olacak.