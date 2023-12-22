"İş hayatı önce cesaret sonra ‘aksiyon’ istiyor"

Handan Sema CEYLAN

Önümüzdeki dönemde iş dünyasının en büyük çabalarından birinin “yetenek yönetimi” olacağını söyleyen Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen, “Yeni yetenekleri aramıza katarken de özellikle iki konuya bakıyoruz. Birincisi cesaret. Artık insanların davranış değiştirmesi gerekiyor. Bunun için de cesur olmaları şart. Diğer önemli konu da aciliyet hissiyle aksiyon almak... Eğer bu yoksa bilginin, cesaretin bir önemi kalmıyor” dedi.

Yeşim Özlale Önen, Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferans/COP28’e Sabancı Holding olarak katılmalarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılında 2050 ‘Net Sıfır’ hedefini açıkladıklarını belirten Özlale Önen, tüm bu hedefl ere sağlam adımlarla yürüyebilmenin yolunun liderlik ve insan kaynağından geçtiğini söyledi. Özlale Önen, şunları söyledi: “İş dünyasındaki dönüşümün insan kaynakları yaklaşımını da kökten değiştirdiğini ifade eden Yeşim Özlale Önen, Sabancı Topluluğu’nun yetenek politikasını ilişkin de şunları söyledi: “Biz kendi kültürümüze uygun ve değer zincirimize uygun insanları buraya çekmeye çalışıyoruz. Yeni yetenekleri aramıza katarken de özellikle iki konuya bakıyoruz. Birincisi cesaret. Artık insanların davranış değiştirmesi gerekiyor.

Bunun için de cesur olmaları şart. Diğer önemli konu da aciliyet hissiyle aksiyon almak... Yani inandığı bir şey var ama bununla ilgili hızlı aksiyon alabilecek mi? Diğer yandan, Topluluk içerisinde bir çalışma yapıyoruz. Hangi rol kritik, kimi bulmakta zorlanıyoruz? Sürdürülebilirlik rolleri mesela bunlardan bir tanesi. Bulmak da zor var olanları tutmak da... Çünkü çok uzmanlık gerektiriyor. Kritik rol olarak tanımladığımız rollerden bir tanesi bu.”

“CEO’MUZU İKNA ETME DERDİMİZ YOK, ŞANSLIYIZ”

COP28 izlenimlerini paylaşan Özlale Önen, “Topluluk olarak, COP28’de olmamızın üç sebebi var. Birincisi; ülkemizi temsil etmek. İkinci olarak; 1,5 derece hedefini canlı tutmak istiyoruz. Bu hedefin takipçisiyiz. Ve son olarak, karşılacağımız yenilikleri ve regülasyonları takip etmek” dedi. Mutlu olduğu iki noktanın da altını çizen Özlale Önen, “Birincisi, Türk iş dünyasını COP28’de en kalabalık temsil eden gruplardan biri olduk. İkincisi; sürdürülebilirlikle hedefleriyle ilgili bugün dünyada çoğu şirketlerde, ekipler üst yönetimi ikna etmek zorunda. Sabancı’da böyle bir derdimiz yok. Yönetim Kurulumuz, CEO’muz, grup başkanlarımız bu konuyu o kadar sahiplenmiş bir durumda ki… Gerçekten çok şanslıyız” şeklinde konuştu.

“İMZA ATMADIK AMA AVRUPA 5’İNCİSİYİZ”

100’ün üzerinde ülke, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkarılması ve yıllık enerji verimliliği oranlarının yine 2030’a kadar iki katına çıkarılması konusunda mutabakata varırken, Türkiye’nin bu anlaşmalarda imzacı olmaması konusunun sorulduğu Özlale Önen, şu yanıtı verdi: “Yenilenebilir enerjiye yeni kapasite eklemede Avrupa’da 5’inciyiz, dünya 12’ncisiyiz. Dolayısıyla pek çok gelişmiş ülkenin dahi ilerisindeyiz. Çok dışarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor."

Yeşil hidrojen ve füzyona yatırım

Deprem bölgesinde ilk defa geniş çaplı enerji kesintisinin ne demek olduğunu gördük. Ülkemize kesintisiz enerji sağlamak bizim önceliğimiz. Buradaki açığı öncelikli olarak yenilenebilir kaynaklarla kapatmak için çalışıyoruz. Doğalgaz santrallerimizde de yeşil hidrojen kullanmayı hedefl iyoruz. Bunun için Bandırma’da Türkiye’nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen üretim tesisini kuruyoruz. Mevcut linyit santralimizi ise en geç 2045’te güneş tarlasına dönüştüreceğiz. ABD’de yeni yatırım yaptığımız Quaise Enerji ile mevcut buhar türbinlerini derin jeotermal teknolojisiyle elde ettiğimiz buhar ile çalıştırabilir miyiz, bunu araştırıyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl, Commonwealth Fusion Systems adında füzyon enerjisini elektrik enerjisine çevirme üzerine teknolojiye sahip bir şirkete yatırım yaptık.

Üst yönetimin performansının %20’si sürdürülebilirlikten gelmeli

2022 yıl sonu itibarıyla toplam Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 53’ünü sürdürülebilirlik odaklı harcamalar oluşturuyor. 2025 itibarıyla bu oranın yüzde 70 seviyelerine çıkmasını amaçlıyoruz.

2020 yılından itibaren, tüm genel müdür ve grup başkanlarımızın performans değerlendirmesinde, sürdürülebilirlik hedefl erine yüzde 20 seviyelerinde ağırlık veriyoruz.

2024’te Sürdürülebilirlik Akademisi kurup, 60 bin çalışanımızı oyuna dahil edeceğiz.

Topluluk Vaadimiz “Sürdürülebilir bir Yaşam için Öncü Girişimlerle Türkiye ile Dünyayı birleştiririz”… Bu nedenle 2022-2027 dönemini kapsayan 6 yıllık dönemde, sadece sürdürülebilirlikle bağlantılı alanlara 5 milyar dolarlık yatırım yatıracağımızı açıkladık. En az yüzde 70’i iklim ve temiz enerji alanında olacak. 2022’de bu yatırımların yüzde 10’unu tamamladık.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü oranımızı 2030’da yüzde 79’a, 2050’de yüzde 100’e çıkaracağız. Türkiye’de önümüzdeki 4 yılda yapılacak yaklaşık her üç rüzgâr ve güneş santral yatırımından biri Sabancı imzayı taşıyacak.