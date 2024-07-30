İş insanı Abdullah Kiğılı'dan 'fahiş fiyat' isyanı: Kim dur diyecek?

İş insanı Abdullah Kiğılı, katıldığı bir Youtube yayınında ekonomideki gidişata yönelik açıklamalar yaptı.

Fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek "Çok zor günler geçiriyoruz" diyen Kiğılı, 1975-80'lerde yıllık enflasyonun yüzde 120'leri bulduğunu hatırlattı ve "Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil" dedi.

Kiğılı şöyle konuştu:

"Dolar aynı ama fiyatlar artıyor"

"Bir zamanlar en çok gittiğim yer Lütfi Kırdar'daki Borsa Lokantası'ydı. Benim bir numaralı yerimdi. Haftanın 2-3 günü mutlaka giderdik. Şimdi Zorlu Center'daki tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Bizim mallarımız da pahalandı. Buna kim dur diyecek onu merak ediyorum. Aylardır dolar aynı seviyede kalıyor. Ama fiyatlar artıyor.

Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki bugün benim 1975'le-80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark var. O günün Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10 yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil. Her geçen gün adet satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu biz 500 liraya takım elbise sattık. En ucuz takım elbise 3000 ile 5000 lira arasında. Buna alamayacak çoğunluk var. Gidişat iyi değil. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor.

Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde.

2025'lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş."