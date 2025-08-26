İş insanı Banu Arıduru hayatını kaybetti

Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO’su Banu Arıduru, 54 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasında güler yüzü ve enerjisiyle tanınan Arıduru’nun vefatı sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak

Banu Arıduru için yarın, 27 Ağustos Çarşamba günü Sarıyer Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Cenazesi, namazın ardından Demirciköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Banu Arıduru kimdir?

Vehbi Koç Vakfı Lisesi ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki fizik mühendisliği eğitiminin ardından Los Angeles International University’de MBA yaparak kariyerine başlayan Arıduru, Beko’da stajyer olarak ilk adımlarını attı. Migros, Kurtsan İlaçları ve Telsim gibi önemli şirketlerde çeşitli görevler üstlendi.

2004 yılında Domino’s Pizza’da Genel Müdür Yardımcısı olarak gıda perakendeciliği sektörüne geçiş yapan Banu Arıduru, 2013 yılında Little Caesars Pizza’nın başına geçti. Bu göreviyle Çelebi Gıda bünyesindeki başarılı çalışmalarına imza attı.