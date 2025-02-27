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İş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, Bodrum'daki evinde ölü bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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İş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu
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Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki iş insanı Beyhan Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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