İş insanı Faruk Yalçın'ın boğazdaki yalısı satışa çıkarıldı: İşte istenen rekor fiyat

Boğaz’ın değerli yapıları arasında yer alan Faruk Yalçın’ın uzun yıllar yaşadığı tarihî yalı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı. Satış kararının, Yalçın’ın ilk evliliğinden olan Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile Süreyya Yalçın’ın ortak kararıyla alındığı belirtildi.

Faruk Yalçın’ın dev gayrimenkulüne 55 milyon dolarlık satış fiyatı

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; İlk etapta basına yansımadan el altından alıcı arandığı, ancak beklenen ilginin oluşmaması üzerine gayrimenkulün pazarlanması amacıyla resmi bir emlak şirketiyle anlaşıldığı öğrenildi. Mirasçıların dev gayrimenkul için başlangıçta 70 milyon dolar talep ettiği, ancak pazarlık sürecinde gelen tekliflerin yetersiz kalması üzerine satış bedelini 55 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL) çektikleri belirtildi. Satış kararı; Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan kızı Süreyya Yalçın’ın ortak imzasıyla alındı.

Aile tarihî mülkün satışında anlaştı

Faruk Yalçın’ın ölümünün ardından mirasçılar arasında yaşanan uzun süreli hukuki süreç, üç yıl önce sağlanan uzlaşmayla sona ermişti. İlk evliliğinden olan çocukları ile Süreyya Yalçın arasında yapılan anlaşma kapsamında İsviçre’deki nakit varlıklar paylaşılmıştı. Aile üyelerinin şimdi ise miras kapsamında bulunan tarihî mülkün satışı konusunda ortak karar aldığı belirtildi.