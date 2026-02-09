İş insanı Kamil Yazıcı neden öldü, kaç yaşında, hastalığı neydi? Kamil Yazıcı nereli, kimdir?

Türkiye iş dünyasının duayen isimlerinden, Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce Yazıcı'nın torunu Kamil Süleyman Yazıcı Anadolu Grubu'nun yeni yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

KAMİL YAZICI KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1929 tarihinde doğan iş insanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KAMİL YAZICI NEDEN ÖLDÜ?

İş insanı Kamil Yazıcı'nın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KAMİL YAZICI'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

97 yaşında yaşamını yitiren Kamil Yazıcı'nın bilinen bir hastalığı bulunmuyor.

KAMİL YAZICI NERELİ?

Kamil Yazıcı, 1929 yılında Aksaray'da dünyaya geldi

KAMİL YAZICI KİMDİR?

1 Temmuz 1929 tarihinde İç Anadolu’da doğdu ve iş hayatına küçük yaşlarda babasının bakkal dükkanında çalışarak adım attı. 1950 yılında İstanbul’da vatani görevini yaptığı sırada İzzet Özilhan ile tanıştı ve bu dostluğu Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu’nun temellerini atacak bir ortaklığa dönüştürdü. Otomotiv, içecek, gıda ve kırtasiye gibi pek çok stratejik sektörde dev yatırımlar yaptı; Efes Pilsen ve Adel Kalem gibi yerli sanayi için kritik öneme sahip şirketlerin kuruluşuna liderlik etti. Sanayileşme vizyonu ve ekonomiye katkıları sayesinde 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra toplumsal gelişime de büyük önem verdi ve Anadolu Vakfı aracılığıyla eğitim ve sağlık alanında kalıcı eserler bıraktı. Binlerce öğrenciye burs sağladı, okul ve hastane gibi tesislerin inşa edilmesine öncülük ederek sosyal sorumluluk projelerini bizzat koordine etti. 2007 yılında yönetim kurulu başkanlığı görevini devrederek Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı unvanını aldı. Çalışma hayatı boyunca dürüstlük ve istikrar ilkelerini merkeze alan bir kurumsal kültür oluşturdu ve Türk iş dünyasına ilham veren bir miras bıraktı.