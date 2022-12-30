İş insanı Kerim Kerimol hayatını kaybetti

Altınyıldız'ın kuruluşunda, Osman Boyner ile yan yana yürüyen, iş insanı Kerim Kerimol vefat etti.

Boyner Group şirketi sosyal medya hesabından şu ifadelerle Kerimol’un vefatını duyurdu:

“Altınyıldız Kumaş ve Beymen’in kuruluşunda Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner ile yan yana yürüyen, çok değerli büyüğümüz Sayın Kerim Kerimol’un vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduk. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyoruz.”

İş insanı Cem Boyner ise, Kerim Kerimol’un vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Abilerin abisi, hocam, kılavuzum, ağabeyim, arkamdaki dağım, akıl küpüm, dervişim, bektaşim, zevk ustam, arşivim, tarihçim, hikâyecim, insanoğlu insan Kerim Kerimol'u kaybettik… Nur içinde yat Mirek Lomirek, hatıralarımız yeter bana… Çok şanslı bir insanım sayende… Dokunduğun her insanın hayatını güzelleştirdin, yeni yolculuğunda bu da sana yeter de artar evelallah…Buluştuklarına sevgi ve hasretlerimizi ilet”