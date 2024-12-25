İş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Türkiye'nin denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Kalkavan Ailesi'nin üyesi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti. Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.

Özkan: Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı

Gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" dedi.

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

Billur Kalkavan da 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Billur Kalkavan için 17 Ekim'de düzenlenen törende Rıza Kalkavan'ı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Nevbahar Koç yalnız bırakmamıştı.