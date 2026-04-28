İş insanı Sürmen, "Trabzon TSO Başkanlığına adayım"

Uzun yıllar Trabzon TSO’da başkan vekilliği görevinde bulunan Ayhan Sürmen, adaylık sürecine kapsamlı projelerle hazırlandıklarını belirterek, “Projeyle yola çıkan tek adayız. Bu süreci klasik bir seçim değil, Trabzon ekonomisi için yeniden yapılanma fırsatı olarak görüyoruz” dedi.

Trabzon’daki ticari yapının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ayhan Sürmen, özellikle finansmana erişim, üretim eksikliği ve katma değerli yatırımların yetersizliği konularına dikkat çekerek “Bugün Trabzon’da birçok işletme ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Aksi halde şehir ekonomik anlamda geri düşmeye devam eder” diye konuştu.

“Bizde vaat yok, Yol haritası var”

Söylem değil çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Sürmen, “Bizim farkımız vaat etmek değil, planlamak ve uygulamak. Sanayi, ihracat, turizm ve ticarette Trabzon’u yeniden rekabetçi hale getirecek somut projelerle geliyoruz”

Saha çalışmalarını sürdürdüklerini ve iş dünyasının tüm paydaşlarıyla birebir temas halinde olduklarını belirten Sürmen, “Trabzon’un kaybedecek tek bir günü bile yok. Doğru yönetimle bu şehir yeniden üretim, ticaret ve ihracat merkezi haline gelebilir. Biz bu inançla yola çıktık” diye konuştu