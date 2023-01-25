İş insanlarının vergi indirimi ısrarı sürüyor: Aflar ödeme alışkanlığını azaltıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’dan sonra OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci de vergisini zamanında ödeyen iş insanlarına uygulanan indirim oranının yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Ekinci, vergi affının kimi zamanlarda zorunlu olmasına karşın sürekli hale getirilmesinin, ‘nasıl olsa af çıkacak’ beklentisiyle ödeme alışkanlığını yok ettiğini belirterek, haksız rekabet olmaması için düzenli ödeme yapanlara sağlanan indirim oranının artırılmasını önerdi.

Ekinci, vergisini düzenli ödeyenlere uygulanan yüzde 5’lik indirimin enflasyon sebebiyle anlamını yitirdiğini belirterek, “Yeni bir alacak yapılandırılması gündemde. Haksız rekabetin önlenmesi, hakkaniyet ve vergi ödemeye teşvik için indirimin yüzde 10’a çıkarılması faydalı olacaktır” dedi.

Bu indirimde, son yıl yerine geriye dönük 5 yıla da bakılabileceğini dile getiren Ekinci, “Yüksek indirim tacir, tüccar, basiretli işadamı için de teşvik edici olacaktır. Böylece sürdürülebilir, devletin de alacaklarını düzenli tahsil ettiği bir vergi rejiminin oluşacağına inanıyoruz” dedi.

Süleyman Ekinci, af düzenlemesi içinde yer alan matrah artırımının da çok haksız bir uygulama olduğunu vurguladı.