İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek imkanı sunduklarını belirterek, 1-31 Ekim tarihlerinde başvurulabilecek desteklerin geri ödemesinin 36 ay sonra başlayacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

"İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."

KOSGEB'in internet sayfasında verilen bilgilere göre, söz konusu programla, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmelerin desteklenerek sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.

