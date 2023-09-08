İş makinesi yüksek enflasyon ortamında yatırım aracı oldu

Merve YİĞİTCAN-İSTANBUL

İş makinelerinde dünyanın 11’inci Avrupa’nın da 4’üncü büyük pazarı olan Türkiye’de adet bazında satışlar bu yıl 15 bine koşuyor. Geçen yılı adet bazında 11 bin 25 ile kapatan sektörde bu yıl yaşanan talep patlamasının ardında ‘ihtiyacın’ değil, iş makinelerinin de ‘yatırım aracına’ dönüşmesinin yattığını söyleyen sektör temsilcileri, deprem bölgesinin yeniden inşasının da talebi yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor.

"Dengelenmemiş bir talep söz konusu"

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin ortaklaşa yürüttükleri, Türkiye’de iş makineleri sektöründe kiralama pazarının potansiyeline ilişkin raporun tanıtımı gerçekleşti. İMDER Başkanı Nadir Akgün ile İSDER Başkanı Serkan Karataş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, sektörün görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Toplantıda verilen bilgiye göre; iş ve inşaat makineleri ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar olurken, ithalatı da 1 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstif makinelerinde de büyüme dikkat çekiyor. İstif makineleri ihracatında da bu yılın ilk yarısında 374 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, 905 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Geçen yılı 12 bin 921 satış adedi ile kapayan istif makineleri sektöründe, bu yılın 7 ayında 9 bin 324 adet satış gerçekleştirildi. Geçen yılın tamamında 11 bin 25’lik satış adedine ulaşan iş makineleri sektöründe, sadece bu yılın 7 ayında 8 bin 217 adet satış yapıldığını söyleyen İMDER Başkanı Nadir Akgün, bu sene 15 bin adedin geçileceğine kesin gözüyle bakıldığını, satışların 17 bine doğru gittiğini belirtti. Talep artışının piyasadaki ihtiyaçtan değil, negatif reel faiz ortamında kişilerin iş makinelerine de yatırım gözüyle bakmasından kaynaklandığını söyleyen Akgün, normal zamanda sektördeki büyümenin Türkiye GSYH’sindeki büyüme ile paralel olduğunu, ancak bu yıl tamamen farklı bir talep oluştuğunu kaydetti. Yüksek enflasyonun yanında deprem bölgesinin yeniden inşa sürecinin de talebi destekleyen bir diğer önemli husus olduğunu dile getiren Akgün, “Normalde Türkiye’de GDP ile paralel bir büyümemiz var. Ama bu seneki pazar bundan çok bağımsız. Aşırı şekilde dengelenmemiş bir talep söz konusu… Reel faizin eksi olması ve dövizin baskılanması ile konut ve otomobilde olduğu gibi bütün mallar yatırım olarak düşünülür oldu. Sektörümüzdeki büyüme de pazardaki ihtiyaçtan değil büyük ölçüde bu nedenden kaynaklandı. Bir de deprem bölgesine ilişkin konutların temellerinin atılmaya başlanması da bunu artırdı” dedi.

“Kiralama potansiyelimiz büyük”

Öte yandan toplantıda Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu’nun çıktıları da paylaşıldı. Rapora göre, dünyada 120 milyar dolarlık büyüklüğü olan makine ve ekipman kiralama pazarı 2027 yılında 179,6 milyar dolara ulaşacak. Dünyada önemli bir büyüklüğe ulaşan makine ve ekipman kiralama pazarının Türkiye’de henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen İMDER Başkanı Akgün, İngiltere’de her 100 iş makinesinden 80-85’inin kiralama firmalarına satıldığını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 5 civarında olduğunu belirtti.

55 ülkeden sektör profesyoneli İstanbul’da buluşacak

Toplantıda ayrıca İMDER ve İSDER tarafından 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi’nin tanıtımı yapıldı. 55 ülkeden 500’ü aşkın profesyonelinin İstanbul’da ağırlanacağı etkinlikte iş, inşaat ve istif makineleri sektöründe dijital ve yeşil dönüşüm rotasının belirlenmesi hedefleniyor.

İstif makineleri 130 bin kişiye istihdam sağlıyor

Toplantıda konuşan İSDER Başkanı Serkan Karataş, yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artıran istif makineleri sektörünün katma değeri yüksek üretim gücüyle yaklaşık 130 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. AB’nin koyduğu yeşil hedefl er dolayısıyla; geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik esaslı çalışma prensiplerinin tüm dünya ticaretini şekillendirdiğini; istifl eme, taşıma ve kaldırma makinaları sektörünün de dijital dünyanın içerisine her geçen gün daha fazla dâhil olduğunu vurgulayan Karataş, “İSDER olarak, tüm sektör girdilerini bilimsellik ve evrensellik ışığı altında yorumlayıp üyelerimizin istifadesine sunmak için çalışıyoruz" dedi.