İş ortakları ile buluşmanın yolu Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi

Bilginin güç olduğunu hepimiz biliyoruz. Körfez Ülkeleri’nde iş yaparken oradaki koşulları “çok iyi bilmemiz” gerektiği bilinciyle yola çıkıyoruz. Açık kaynaklardan derlediğimiz bilgileri bu ülkelerde iş yapmak isteyenlere sunuyor; “doğru eşleşmeler” yapılmasına rehberlik ediyor; iş insanlarımızın para, zaman ve itibar kaybetmelerini önlüyoruz.

Yaşadığımız günlerde “uzak” kavramı değişti. Yine de geleneksel anlatımla sizlere uzaklardan bir yerden, Birleşik Arap Emirlikleri bir başka deyişle Körfez Ülkeleri’nde işlerimizi nasıl yapmamız gerektiğinin izini süreceğiz. Eskiler derler ya “nev-i şahsına münhasır bir STK” konusunda bilmeyenlerle bilgi paylaşma, bilenlere de “akıl katma” fırsatı yaratarak, kalkınmanın temeli olan “bilgili ve temas halinde bir halk” oluşumuna karınca kararınca değer katmaya çalışacağız.

Dubai ve Kuzey Emirlikler İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk’tan temsil ettiği STK’yı farklı kılan özelliklerin neler olduğunu anlatmasını istiyoruz.

Uzun süredir içinde yer aldığı, şimdilerde de yönetim sorumluluğu üstlendiği STK’nın özelliklerini şöyle sıralıyor:

- Biz kuruluş ve oluşum aşamasını geçmiş, olgunlaşma aşamasında olan 20 yıllık STK’yız.

- Bugünü kadar 6 başkan yönetim sorumluluğunu üstlenmiş, 7’ncisi benim.

- Bünyesinde 300’e yakın firma yer alıyor. Üye sayısı da 900’u aşıyor.

- Üyelerinin hemen hepsi Dubai’de yerleşik ve iş yapan Türk firmaları.

- Türkiye’de resmi ya da özel kuruluşlarla organik bağı olmayan yapıda bir örgütüz.

- Bütün siyası duruş ve günlük politikalardan bağımsız, kendi programını izleyen yapımızı koruyor ve geliştiriyoruz.

Kendi programını, kendi yarattığı gelirler ve izlediği programlarla yürüten STK’ların bilgili ve temas halinde bir halkın oluşmasında ne denli önemli bir araç olduğunu biliyoruz. Kanat Kutluk, temsil ettiği örgütün tam de böyle bir yapı, işlev ve kültürü olduğunu söylüyor.

Kutluk’tan yurtiçinde ve dışında STK’larda gördüğü eksiklikleri, eleştiri olmaktan çok, bir saptama olarak paylaşmalarını istiyoruz. Verdiği yanıtında, “Bizim üretim örgütlenmemizde yer alan küçük ya da büyük ölçekli yapılarda önemli bir eksiklik görüyorum. İç pazara yönelik, iç pazarın olanak ve kısıtlarına göre vaziyet alan bir eğilim yaygın. Dışa ve dünyaya açılma konusunda olmamız gereken yerde değiliz; bu bizim küresel değer yaratma zincirinde doğru konumlanma yapmamızı engelliyor. İşlerimizi yaparken ön-araştırma yapma, tasarım ve inovasyon katkılarını sorgulama çok güçlü bir yanımız değil. Bu aşamayı hızla geçmemiz gerekiyor. İçerde ve dışarda iş yapan insanlarımızın daha iyi bağlantı, iletişim, etkileşim rekabet stratejisi ve iş birlikleri geliştirme araçlarına ihtiyacı var. Bugün oluşturduğumuz üretim yapımızı, ihracatımızı koruyarak geliştirmenin yolu dışa ve dünyaya açılmayla mümkün. Bunun için kendimizi iyi anlatan, başkalarını anlayan, doğru insanla, doğru yerde ve doğru zamanda eşleşmeler yaparak sinerji yaratan iletişim ve etkileşimleri çoğaltmayı hedefliyoruz” diyor.

STK’lar önce içlerinde doğru iş yaparak güç oluşturmalı

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Kanat Kutluk’a, “Biz toplumların büyük güçlerini dışarıda değil içte yaratılabileceği genellemesine katılıyoruz. STK’ların da önce içlerinde doğru iş yaparak güç oluşturmaları gerekiyor. Siz birikimi olan, önemli bir coğrafi konuma sahip, petrol sonrası dünyada var olma ve varlığını koruma iddiası taşıyan bir coğrafyanın STK’sısınız. Kendi programınızı nasıl yaşama yansıtacağınızı paylaşır mısınız?” sorusunu yöneltiyoruz.

Soruyu çok yerinde ve doğru bulduğunu söylüyor Kutluk. Sonra da tasarladıkları ve yaşama yansıtmak istedikleri gündemi paylaşıyor:

1- Bilginin güç olduğunu artık herkes biliyor. Bu gerçekliği tekrar etmenin anlamı yok. O nedenle, önce Körfez Ülkeleri’ni de “çok iyi bilmemiz” gerektiğinden yol çıkıyoruz. Açık kaynaklardan bu ülkelerde iş yaşamı örgütlenmesinde oluşumları yakından izliyoruz; olup bitenlerle ilgili farkındalık düzeyimizi sürekli yükseltmenin peşindeyiz.

2- Bilgi birikimlerimizi üyelerimiz ve Türkiye’den Körfez Ülkelerinde iş yapmak için arayış içinde olan iş insanlarıyla bedelsiz olarak paylaşmayı hedefliyoruz.

3- Çalıştığımız ülkenin iş örgütlenmesinin ihtiyaçları ve arayış içinde olan iş insanlarıyla Türkiye’de oraya giden iş insanlarının “doğru eşleşme” yapabilmesini çok önemsiyoruz. Böylece iş insanlarımızın zaman, para ve itibar kaybetmesini önlüyoruz.

4- BAE’da 45 Serbest Ticaret Bölgesi var. Bu bölgelerin oluşumunu, olgunlaşmasını ve yaygınlaşmasının yasal düzenleme çerçevesini dinamik bir anlayışla izleme ve kaydetmeye özen gösteriyoruz. Diyebiliriz ki regülasyonları iyi bilme hedeflerine yakınız; kendimizi geliştiriyor ve bu know-how’ı paylaşıyoruz.

5- Ülkemiz Türkiye’de bölgeyle ilgili “doğru bilinen yanlışlar” çok fazla… Örneğin, orada iş yapmak için mutlaka “yerli ortak gerekli” diye bir algı yaygın. Bunun bugünkü gerçekle hiç ilgisi yok. Böyle bir dizi yanlış algıya götüren ezberler var. Biz bir bağımsız STK olarak önce bu algıları kırarak gerçek bilgiyi ilgilenene iletebilme misyonunu benimsiyoruz.

6- Birlikte çalıştığımız, ödedikleri aidatlarla yaşamımıza imkân veren 300’e yakını kurumsal olmak üzere 900’ün üzerinde üyeye sahibiz. Üyemizin birikimlerini yakından izliyoruz ve yararlanıyoruz. Konsey bünyesinde Doğuş Holding, Zorlu Holding, Çalık Holding, TAV, Beko, Aksa Jeneratör ve Türk Hava Yolları gibi kurumsal yapılar var. Bu birikimleri paylaşmak isteyenlere açık tutuyoruz. BAE’de yılların birikimlerini paylaşmanın özellikle bölgeye yeni giriş yapmak isteyenler için büyük fırsat olduğunu düşünüyoruz.

7- Biz kendi örgütümüzü özel kılmak için herkesi üye yapmıyoruz. Ciddi araştırma yapıyor; güvenilir referansları değerlendiriyoruz. Güvenilir olmayı her şeyin önünde ve üstünde tutuyoruz. Gelirlerimizi üye aidatları ve sponsorlardan sağlıyoruz. Ayakları üzeninde duran bir STK olma özeninden ödün vermiyoruz.

8- İç iletişimin ve özdenetimin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Üyelerimizi sistemli biçimde ziyaret ederek değerlendirmelerini alıyoruz. On-line iletişimle her türlü etkinlikten ve gelişmeden üyelerimizin haberden olmasının olanaklarını geliştiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında her ay ortalama 7 etkinliğimiz olmuş. Ayrıca sektörel buluşmalarla daha odaklı, daha derinliğine değerlendirmeler yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.

9- Türk firmalarının “marka-imaj yaratmasına” özen gösteriyoruz. İstiyoruz ki BAE iş çevrelerinde iş insanlarımız konuşulur olsun. Türk firmalarının olumlu yönde gündem olmasını, gündemde diri kalmasını sağlayacak etkinliklere özen gösteriyoruz. Marka ve imaj yaratmak kadar onu çoğaltmanın ne denli önemli bir alış-veriş aracı olduğunu unutmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz.

10- Yönetim kurulumuzun periyodik ve düzenli toplantılarının karar özetlerini yazılı hale getiriyor: yılsonu değerlendirme raporlarıyla da kayıtlı bilgi birikiminin gelişmesine katkı yapmaya çabalıyoruz.

11- Her yıl yapılan çalışmalarımızı genel kurulumuzda onaylattığımız kadar, bağımsız denetim firmalarının da incelemelerini paylaşıyoruz. Dubai’de ilgili örgütlerin bizi önemsemesi için küresel eleklerin üstünde bizi tutacak kaliteli işler yapma özeni gösteriyoruz.

Büyük gücün “içeride yaratılacağına” inanıyoruz, ama bu bizi “dışarının gücünü” görmezden gelmeye götürmemeli.

35 trilyon dolarlık bir ekonomiye dokunuyor

Bu nedenle Kanat Kutluk’a “dış dünyayı” nasıl izlediklerini, bu bağlamıyla neler yapmaya çalıştıklarını da soruyoruz. Değerlendirmelerini şöyle sıralıyor:

- Bizim bir STK olarak dışımızda öne çıkan iki odak var: Birincisi Türkiye’deki iş insanları. İkincisi de Körfez Ülkeleri. Biz bu ülkelerde ekonomik örgütlenmenin her alanındaki gelişmeleri izlemeye çabalıyoruz. BAE ile ülkemizin 2023 yılı ticaret hacmi 20,1 milyar dolar. Petrol ürünlerini dışarda bırakıldığında 19 milyar dolarlık bir iş. Aslan payını 12 milyar dolar ile altın alıyor. Ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. BAE’nin petrolsüz dünyaya hazırlığı kapsamındaki yatırımlar için ayrılan bütçe en az 74 milyar dolar. Ayrıca BAE, 5 saatlik bir uçuş mesafesinde 3,5 milyar insana ve 35 trilyon dolarlık bir ekonomiye dokunuyor. İki odak noktasının kesişimindeki bu fırsatları Türk iş insanlarına anlatmak için çalışıyoruz.

Etkin koordinasyon ve odaklı çalışmaları sürdüreceğiz

- Bir STK olarak Türkiye’de kendimizi yeterince tanıtamadığımızın farkındayız. Önemli gündemlerimizden biri, BAE’de yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızın başvuracağı ve doğru bilgi alacağı yer olarak kendimizi konumlandırmamız. Bu söyleşide olduğu gibi ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı ülkemiz iş insanlarına iletmek ve anlatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.

- BAE’de ilgili kuruluş ve kurumlar bizi yakından tanısa da iş yaşamının dinamizmini dikkate alarak Türkiye ve Körfez Bölgesi’ndeki gelişmeleri yakından izleyerek, bilgimizi derinleştirmek ve uzmanlıklarımızı artırmak için yoğunlaşıyoruz.

- Üzerinde durulması gereken bir başka nokta, iletişim teknolojileri için 50 bin dolarlık bir bütçe oluşturduk; paydaşlarımızın her iki yanının birbirini iyi anlaması için düzenli ve anlamlı etkinlikler yapacağız. Can Yücel’in dilimize aktardığı şiirdeki gibi: “En uzak mesafe iki kafa arasındadır / Birbirini anlamayan!”. Biz tam da bu noktadayız. İş insanlarının karşılıklı birbirlerini anlaması için net bilgi, etkin koordinasyon ve odaklı çalışmaları sürdüreceğiz.

- Türk iş insanları Dubai’de dahi çok dağınık yerlerde konumlanmış durumda. Büyük bir merkez oluşturarak bir arada mekânsal kümelenmeyi yığılma olmanın ötesinde, gerçek bir etkileşimli topluluğa dönüştürecek, iki kere ikiyi 4 değil 6 yapan, sinerji yaratan projemizi en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz.

- Ayrıca mobil iletişim olanaklarından azami yararlanarak iletişim ve etkileşimi her geçen gün daha fazla yaygınlaştırmaya ve derinleştirmeye çabalıyoruz.

Kanat Kutluk kimdir?

Kanat Kutluk kendisini kimya ve gıda sektörlerinden farklı uzmanlıklara sahip olan, aynı zamanda önemli sosyal ve toplumsal programlarda yer alan bir Kurumsal ve Sosyal Girişimci olarak tanımlamaktadır.

INSEAD Global Executive MBA Programı mezunu olan Kutluk, İstanbul Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans, Marmara Üniversitesi’nden ise Ekonomi alanında yüksek lisans diplomalarına sahiptir; yüksek lisans bitirme tezini “Küreselleşmenin Dünya Ekonomisi ve Toplumlara Etkisi” konusunda yazmıştır. Doğru iletişim ve koordinasyonun herhangi bir ekibi üstün başarılara taşıdığına güçlü bir inancı olan Kutluk kariyerini; Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye ve Ön Asya bölgelerinde 25 yılı aşkın bir süredir hizmet verdiği alanlarda inşa etmiştir.

Kutluk, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde; Borusan, Ecolab, Selamlique, Smartworld, Voti firmalarında yerel, bölgesel ve uluslararası pozisyonlarda görev almıştır.

2006 yılından bu yana Dubai’de yerleşik olarak yaşayan, başkan yardımcısı olarak hizmet verdiği iki dönemin ardından Kutluk, Haziran 2023 tarihinden bu yana konseyin başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kutluk, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi

2004 yılında kurulan Türk İş Konseyi (Turkish Business Council – TBC), şirketler ve bireylerden oluşan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. TBC, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini teşvik etmeye ve geliştirmeye adanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, TBC, Türkiye’nin ve Türk iş insanlarının ticari çıkarlarını ve Türk ürünlerini Birleşik Arap Emirlikleri pazarında tanıtmaktadır.

TBC, ikili ticaret ve yatırımda sürdürülebilir ortaklıklar ve ağlar oluşturarak etkili bir rol oynamayı hedeflemektedir. TBC, sadece yatırımcılar ve iş insanlarına Birleşik Arap Emirlikleri pazarına giriş konusunda rehberlik etmekle yanında, mevcut iş yapılarına yeni iş birlikleri kurmaları için de bir platform sunmaktadır. Bu amaçla, TBC; yeni bakış açıları, taze fikirler ve ağ oluşturma fırsatlarını teşvik etmek için etkinlikler düzenlemektedir.

Bu yıl 20’nci kuruluş yılını geride bırakan konsey hakkında daha kapsamlı bilgiye tbcdubai.org adresinden ulaşabilirsiniz.