İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldi

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) verilerine göre, 2025 Ocak-Ağustos döneminde iş makineleri satışı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 15 artarak, 10 bin 371 adet oldu.İstif makineleri satışı ise yine aynı dönemde 8 bin 314 adet olarak gerçekleşti.

İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, 2025 yılının ilk 8 ayında özellikle iç pazarda satışların arttığına dikkat çekti.

İMDER verilerine göre, yaklaşık 5 milyar dolarlık ciroya sahip sektörde, iş ve inşaat makineleri sektöründe, 2025’in ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 10 bin 371 adet satış gerçekleşti. Yine derlenen verilere göre, yılın ilk 6 ayında ihracatta ise düşüş oldu ve geçen yıl 1 milyar 127 milyon dolar ihracata karşılık, 2025 aynı dönemde 903 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılında toplam 2,14 milyar dolar ihracata ulaşan inşaat ve madencilik makinaları grubunun en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya olarak sıralandı.

İSDER Verilerine göre ise yaklaşık 3,5 milyar dolar büyüklüğündeki sektörde, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam ihracat 358 milyon dolar, aynı dönemdeki ithalat ise 975 milyon dolara olarak gerçekleşti. İstif makinaları ihracatında ilk sıralarda Rusya, Cezayir, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

"İnşaat sektöründeki canlılık iş makineleri talebini güçlendiriyor"

Verilere yönelik bir değerlendirme yapan İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, “İnşaat sektöründeki canlılık ve yüksek büyüme oranının iş makinelerine olan talebi güçlendiriyor. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlama ve bölgesel risklerin yarattığı belirsizliklerin ise ihracatta hafif bir gerilemeye yol açtığını da ifade edebiliriz” dedi. Yiğit, sektörün yalnızca iç pazarda değil, ihracatta da Türkiye’ye önemli katkı verdiğini vurguladı.