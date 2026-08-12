İş Yatırım’dan kriptoda dev adım: Futurance’ın tamamını satın alıyor

Futurance’ın tamamı için düğmeye basıldı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), kripto varlık piyasasına yönelik dikkat çeken bir satın alma kararı aldı.

Şirketin 12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Yönetim Kurulu, Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi’nin sermayesinin yüzde 100’ünün satın alınmasına karar verdi.

Satın alma işleminin, gerekli uyarlamalara tabi olmak üzere 3 milyon 650 bin dolar bedelle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gerekli izinler için süreç başlatılacak

İş Yatırım Yönetim Kurulu, satın alma işlemi kapsamında mevcut ortaklarla pay alım sözleşmesi dahil olmak üzere gerekli dokümanların imzalanması, ilgili başvuruların yapılması ve yasal izinlerin alınması için genel müdürlüğe yetki verdi.

İşlemin tamamlanabilmesi için gerekli diğer süreçlerin de yürütüleceği bildirildi.

Kripto faaliyetlerinin genişletilmesi hedefleniyor

Söz konusu satın alma adımıyla birlikte İş Yatırım’ın kripto varlık alım satım alanındaki faaliyetlerini genişletmesi ve Futurance’ın tamamını bünyesine katması hedefleniyor.

İş Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklama

Yönetim Kurulumuz tarafından, Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi sermayesinin %100 payının 3.650.000 ABD doları (uyarlamalara tabi olmak üzere) bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş, söz konusu satın alma işlemine ilişkin olarak mevcut ortaklarla pay alım sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili dokümanların imzalanması, satın almaya ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

The Board of Directors has resolved to acquire 100% of the shares of the capital of Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi for a consideration of USD 3,650,000 (subject to adjustments) and has authorized the Head Office to sign all related documents with the existing shareholders of the aforementioned company including share purchase agreement, to make necessary applications, obtain legal permissions and the execution of all procedures related to acquisition.