İş Yatırım/Şekerci açıkladı: Dolar ve faizde yıl sonunda ne bekleniyor?

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İş Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Hande Şekerci, CNBC-e yayınında dolar/TL kuruna ilişkin yıl sonu tahminlerini paylaştı.

Şekerci, 2027’de Türk lirasının reel değerinde 2026’da yaşanan değerlenmenin bir bölümünün geri alınmasını beklediklerini ifade etti. Bu sürecin kontrollü ve sınırlı olacağını belirten Şekerci, kur politikasında olası bir değişimin piyasaya doğru anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Şekerci, mevcut kontrollü kur politikasından çıkışın nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin piyasalarda soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Yatırımcıların seçimler öncesinde mevcut politikada değişiklik olup olmayacağını ve geçmiş politikalara dönüş ihtimalini tartıştığını ifade etti.

Şekerci, kur politikasından çıkışın gündeme gelmesi durumunda izlenecek yolun açık biçimde anlatılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yatırımcıya yine kontrollü bir şekilde, bu kur politikasından çıkış eğer yapılacaksa yavaş, kademeli ve kontrollü bir şekilde yapılacağının da aslında mesajının güçlü bir şekilde verilmesi lazım.”

"2027’de aylık kur artışı yüzde 1,8-1,9 olabilir"

Şekerci, 2027 yılında dolar/TL kurundaki nominal aylık artışların yüzde 1,8-1,9 civarında seyretmesini beklediklerini söyledi. Bu beklentinin, 2026 boyunca elde edilen reel değerlenmenin bir bölümünün 2027’de sınırlı ölçüde geri verilmesi öngörüsüyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Şekerci, 2026’da Türk lirasının yıl genelinde reel olarak değerlenmiş olacağını ifade etti. Orta Doğu’daki savaş, rezervlerde yaşanan zorluklar ve yurt içindeki gelişmelerin kur politikasındaki olası değişikliklerin zamanlamasını etkileyebileceğini değerlendirdi.

TL varlıkların cazibesi devam edecek mi?

Şekerci, yerli yatırımcıların fonlar, mevduatlar ve bankacılık sistemi birlikte değerlendirildiğinde varlıklarının yaklaşık yüzde 60’ını TL cinsinden tuttuğunu belirtti. Pozitif reel faiz ve politika değişikliklerinin yatırımcıları TL varlıklara yönelttiğini ifade etti.

2027’de enflasyonun özellikle yılın ikinci yarısında daha yavaş düşebileceğini belirten Şekerci, buna rağmen Türk lirasının cazibesinin azalarak da olsa sürmesinin beklendiğini söyledi.

Faiz beklentisi 2026 sonunda yüzde 35

Şekerci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde 1 puanlık indirim yapmasını beklediklerini belirtti. Enerji fiyatları ve savaş kaynaklı enflasyon riskleri nedeniyle daha yüksek bir indirimin uygun olmayacağını düşündüklerini ifade etti.

Aralık ayında bir faiz indirimi daha öngördüklerini söyleyen Şekerci, politika faizinin yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlayabileceğini dile getirdi. 2027 içinse faiz tahminlerinin yüzde 28-29 bandına işaret ettiğini belirtti.

Şekerci, son dönemde ekonomik aktivitede görülen yavaşlamanın ve finansal piyasalardaki gelişmelerin dezenflasyonu destekleyebileceğini, ancak finansal istikrar risklerinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.