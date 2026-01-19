İşçi, işverenin söylemine öfkeli!

MEHMET KAYA/ANKARA

TÜRK METAL Sendikası’nın 17 Ocak 2026 günü yapılan Bursa Osmangazi Şubesi 5. Olağan Genel Kuruluna katılan Sendika Başkanı Uysal Altundağ, buradaki konuşmasında, işveren kesiminin sektörün zor durumda olduğu, işin devamına vurgu yapan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Altundağ, “Birileri ısrarla bir şeyi anlamak istemiyorlar. Varsa yoksa karları, bilançoları… Bizi düşünmüyorlar. Oysa biz, en az kendimiz kadar işyerlerimizi de düşünüyoruz. İşyerlerimize de sahip çıkıyoruz. Tezgâhımız çalışsın, bacalarımız tütsün istiyoruz. Ancak biz, hayatın, çarşının, pazarın enflasyonu karşısında, ücretimizdeki kayıpları da telafi etmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Biz, bunun üzerine bir de refah payı almak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Ürettiklerimizden, ekonomiye yaptığımız katkıdan, kazandırdığımız katma değerden payımızı almak istiyoruz. Bizim, temsil ettiğimiz üyelerimizin haklarını korumaktan, onlara insanca bir yaşam sunmaktan başka bir amacımız yok. Bunu artık görün… Bunu duyun… Biz, ülkemizin gerçeklerini de, sanayimizin içinde bulunduğu koşulları da iyi biliyoruz. Ama biz geçinemiyoruz. Biz ay sonunu getiremiyoruz. Biz insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz” dedi.

Müzakere kapısı açık tutuldu

Uysal Altundağ, grup toplu sözleşmesinde yasal süreçte arabulucu aşamasının tamamlandığını, arabulucu raporunun 19 Ocak haftası başında taraflara ulaşmasını beklediklerini açıkladı. İşveren ve işçi tarafı arabulucu ve işveren çağrısıyla yapılan görüşmede uzlaşma sağlayamamıştı. Uysal Altundağ, 19 Ocak günü TÜRK METAL Başkanlar Kurulu’nun toplantı yapacağını belirterek, grev kararı alınacağını açıkladı.

Altundağ, uzlaşma kapısını da açık tuttuklarını belirterek şunları söyledi: “Pazartesi günü (19 Ocak) Başkanlar Kurulumuzu toplayacağız. Orada kararımızı alacağız. Arabulucu raporu elimize ulaştığı anda, pazartesi günü grev kararımızı alacağız. Önümüzdeki günlere dair yol haritamızı çizip, güncelleyeceğiz. Bugüne kadar “Eylemse eylem” dedik. Bundan sonra “Grevse grev” diyeceğiz. Susmayacağız… Yılmayacağız… Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Evet, eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz, grev kararımızı alacağız ama diyalog yollarını da kapatmayacağız. Biz bu iş bir an önce bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

İşverene kazanılmış hakların geri götürülmesi önerisinin masadan kalkması şartı

Altundağ, işveren kesiminin yapılan son görüşmede birinci altı ay için teklifini yüzde 18’e yükseltmesinin çok yetersiz olduğunu vurguladığı konuşmasında, sosyal haklar ve bazı ilave avantajlara yönelik daha önceki sözleşmelerde uygulanmış kazanılmış hakların sınırlanması-kaldırılması yönündeki işveren teklifine sert tepki gösterdi.

Altundağ, bu önerilerin geri çekilmesini “şart” olarak vurgulayarak, “Bir şeyin daha bilinmesi, anlaşılması gerekiyor. Bu sözleşme yalnızca alacağımız zamla bitmiyor. MESS’in kazanılmış haklarımıza yönelik talepleri halen masada duruyor. Anlaşmanın sağlanması için bu taleplerin geri çekilmesi gerekiyor. Mesela, üç yıllık sözleşme teklifinin masadan kalkması gerekiyor. Herkesin çalıştığı gün kadar ikramiye almasını düzenleyen kıstelyevm esasının masadan kalkması gerekiyor. Esnek çalışmayla ilgili tekliflerin, masadan kalkması gerekiyor. Deneme süresiyle ilgili tekliflerin, masadan kalkması gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili teklifin, masadan kalkması gerekiyor. Bunlar masada dururken, bu sözleşme bitmez… Bitmeyecek… Kazanılmış haklarımızdan bir milim bile geri adım atmayız… Bunu herkes böyle bilmelidir” dedi.