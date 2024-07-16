‘İşçinin değil tüm ailenin ihtiyaçları dikkate alınmalı! Asgari ücret için tavsiyeye hazırız’

Asgari ücretin tespitinde ILO’nun ‘131 Sayılı Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi’ olduğunu ancak Türkiye’nin bu sözleşmeyi imzalamadığını anımsatan Hassan, bu nedenle asgari ücret tespitinde ILO’nun Türkiye’ye tavsiye veremediğini aktardı.

Hassan, güçlü talep gelmesi halinde asgari ücret için tavsiyede bulunabileceklerini bildirdi.

"Enflasyon verileri önemli. Ancak bu hesaplamaların ‘doğru verilere’ dayanılarak yapılması gerekli"

Hassan, Türkiye’deki çalışmaları hakkında bilgi verirken asgari ücretle ilgili soruları da yanıtladı. Hassan, asgari ücret belirlenirken, yaşam maliyetine uygun mu, işletmelerin sürdürülebilirliği için kabul edilebilir mi gibi değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, “İşletme ve hanehalkı anketleri ile enflasyon verileri önemli. Ancak bu hesaplamaların ‘doğru verilere’ dayanılarak yapılması gerekli” dedi.

Türkiye’nin imzalamadığı sözleşmede ise asgari ücret düzeyi belirlenirken bir işçinin değil tüm ailenin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Bu durumda 17 bin 2 liralık asgari ücretin 2-3 katına çıkarılması gerekiyor.