  3. İşçinin zam görüşmesinde uzlaşma sağlandı! Kütahya Şeker Fabrikasında grev sona erdi
İşçinin zam görüşmesinde uzlaşma sağlandı! Kütahya Şeker Fabrikasında grev sona erdi

Şeker-İş Sendikası, Kütahya Şeker Fabrikasında 30 Ağustos'ta başlayan grevin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasıyla sona erdiğini bildirdi.

Kütahya Şeker Fabrikasında işçilerin grevi sona erdi. 

Sendikadan yapılan açıklamada, Kütahya Şeker Fabrikasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 30 Ağustos'ta greve çıkıldığı anımsatıldı.

Toplu İş Sözleşme'sinde anlaşma sağlandı

Grev sürecinin titiz yürütülen müzakereler sonrası anlaşmayla sonuçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Karşılıklı iyi niyet ve sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yürütülen görüşmeler neticesinde, 2025-2027 dönemini kapsayan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 6 Eylül 2025 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme, yalnızca işçilerimiz için bir kazanım belgesi değil, aynı zamanda emeğin değerini teslim eden, üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiren ve işçi-işveren arasındaki uzlaşı kültürünü pekiştiren önemli bir dönüm noktası olmuştur. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin, Kütahya Şeker Fabrikasında alın teri döken değerli üyelerimiz başta olmak üzere teşkilatımıza, şeker sanayimize ve ülkemizin çalışma hayatına hayırlı olmasını diliyoruz. Sözleşmemizin, emeğe ve üretime güç katacağına inanıyoruz."

