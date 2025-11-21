İşgücü girdi endekslerinde 'artış' gerilemeye devam etti
TÜİK 3. çeyrek "İşgücü Girdi Endeksleri" verisine göre istihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü Girdi Endeksleri III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2025 verilerini açıkladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 40,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 arttı.
İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.
Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 6,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 39,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,1, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,6 arttı.
Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 39,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,7, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,4 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 39,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 37,4, inşaat sektöründe yüzde 40,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 41,5 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı.
Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 5,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,7, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,7 arttı.