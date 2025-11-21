  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İşgücü girdi endekslerinde 'artış' gerilemeye devam etti
Takip Et

İşgücü girdi endekslerinde 'artış' gerilemeye devam etti

TÜİK 3. çeyrek "İşgücü Girdi Endeksleri" verisine göre istihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 oranında arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşgücü girdi endekslerinde 'artış' gerilemeye devam etti
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü Girdi Endeksleri III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2025 verilerini açıkladı.

TÜİK verisine göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 1,2 oranında arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı.

İşgücü girdi endekslerinde 'artış' gerilemeye devam etti - Resim : 1

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 40,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 6,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 39,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,1, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 39,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,7, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 39,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 37,4, inşaat sektöründe yüzde 40,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 41,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 5,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,7, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,7 arttı.

Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!Ekonomi
İnşaat sektörü hızlandı: 3. çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü arttıİnşaat sektörü hızlandı: 3. çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü arttıEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 100 milyar doları aştı
Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 100 milyar doları aştı
Karadeniz’de hamsi bereketi: 35 yılın rekoru kırıldı (Video)
Karadeniz’de hamsi bereketi: 35 yılın rekoru kırıldı (Video)
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: TCMB’nin adımları yakından izlenecek
"TCMB’nin adımları yakından izlenecek"
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
KİT'lerde en çok yatırım harcaması yapanlar belli oldu
KİT'lerde en çok yatırım harcaması yapanlar belli oldu
Çelik sektöründen uyarı: Ek vergi enflasyonu ve işsizliği tetikler
Çelik sektöründen uyarı: Ek vergi enflasyonu ve işsizliği tetikler