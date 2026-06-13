Isı pompası yatırımı için 100 bini bekliyor!

MERVE YİĞİTCAN

Esnek Alan Fonksiyonu (FSF) teknolojisi, 70 derece tesisat çıkış suyu sıcaklığı, ultra sessizlik özelliği, çevre dostu R290 doğal soğutucu gazı ve yüksek verimiyle öne çıkan cihazın binaların yeşil dönüşümüne katkıda bulunabileceği belirtiliyor. Yanı sıra şirket, Türkiye’de pazarın büyümesine paralel ısı pompası üretimi için yatırımı da gündemine aldı.

İklimlendirme sektöründe 150 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteren Vaillant’ın yeni ürününün tanıtım toplantısı, Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Avdel, 2011 yılında hayata geçirdikleri SEEDS projesiyle 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bu vizyonun en güncel örneği olan aroTHERM pro’nun propan bazlı R290 doğal soğutucu akışkanı ve 0,02 gibi oldukça düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değeriyle karbon ayak izini minimum seviyeye indirdiğini aktardı. Avrupa pazarında son 5 yılda dört kat büyüyen ısı pompalarının, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda da kilit bir teknoloji konumunda olduğuna işaret eden Avdel, “Isı pompası pazarının büyüklüğü Türkiye’de 50 bin adet iken 2025 sonu verilerine göre ilk üçte sırasıyla Almanya, Fransa ve Hollanda’nın yer aldığı Avrupa’da 1,25 milyon adet düzeyinde. Biz de yenilikçi çözümlerimizle ısı pompası kategorisindeki pazar hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Avdel, küreselde 4 milyar Euro cirosu olan Vaillant’ın bu alana 1 milyar Euro yatırım yaptığını söyledi.

Isı pompalarında Türkiye’de liderliği hedeflediklerini söyleyen Avdel, “Biz Türkiye’de 70 yıldır üreticiyiz. Birçok ürünün yerlileşmesini Türkiye’de yaptık. Türkiye’de uzun vadeli yatırımcıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de yıllık 1 milyon adet stabil kombi pazarı olduğunu, ısı pompası pazarının ise 60 bin bandında olduğunu dile getiren Avdel, şu anda Türkiye’nin ısı pompalarını ithal ettiğini, ancak pazar 100 bin adede geldiğinde Vaillant’ın Türkiye’de ısı pompası üretimi için yatırımı gündemine aldığını sözlerine ekledi.