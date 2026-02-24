Işıksoy Tekstil, yenilenebilir enerjiyle geleceğe ışık tutuyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin tekstil sektöründe sayılı entegre üretim tesislerinden birine sahip olan Işıksoy Tekstil, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin Şanlıurfa tesisinde 4,7 MW kapasiteli çatı GES yatırımı tamamlanmış durumda. Ayrıca RES yatırımları da 8,8 MW kurulu güce sahip. Şirketin enerji dönüşümünün temelini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu belirten Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık, Bursa ve Şanlıurfa’daki çatı üstü GES santralleri ile Balıkesir’de devreye alınan rüzgar türbinlerinin bu sürecin en önemli adımları olduğunu ifade etti. Bu yatırımlar sayesinde, Bursa’daki dokuma, tekstüre ve boyahane tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi. Hedef ise yüzde 100 enerji bağımsızlığı.

Bu yatırımların özellikle uluslararası müşteriler açısından önemli bir rekabet avantajı yarattığını dile getiren Arzu Işık, “Karbon ayak izi artık sadece bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Biz bu sürece uzun süredir hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) sürecine hazır olduklarını belirten Işık, şirketin uzun yıllardır verimlilik, çevre ve yeşil üretim odaklı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Tesislerde yapılan ölçümlerde baca gazlarının Avrupa standartlarının dahi altında değerlere sahip olduğunu ifade eden Işık, “Baca gazlarımızda neredeyse yalnızca su buharı çıkıyor” dedi.

Uluslararası sertifikasyon sistemleri

Işıksoy Tekstil’in karbon yönetimini ölçülebilir ve raporlanabilir bir sistemle yürüttüğünü dile getiren Işık, kurumsal karbon ayak izinin ISO 14064 standardı doğrultusunda düzenli olarak hesaplandığını belirtti. Elektrik ve doğalgaz tüketiminden kaynaklanan emisyonların, enerji verimliliği projeleri ve yeşil enerji üretimiyle birlikte ele alındığını söyleyen Işık, karbon azaltımının şirket için sürekli iyileştirilen bir performans göstergesi olduğunu kaydetti. Işık ayrıca üretimde kullanılan hammaddelerin uluslararası sertifikasyon sistemleriyle desteklendiğini de vurguladı. Geri dönüştürülmüş hammaddelerin GRS ve RCS, organik pamuk içeren ürünlerin ise OCS sertifikalarıyla doğrulandığını belirten Arzu Işık, BCI kapsamında tedarik edilen pamuklarla daha sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlandığına da işaret etti.

Şanlıurfa’daki yatırımlarını büyüterek sürdürüyor

Işıksoy Tekstil, Şanlıurfa’da yer alan 100 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirdiği tesisin halihazırda 32 bin metrekarelik kapalı alanında üretime devam ederken, süren yatırımlarla bu alanı 45 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Arzu Işık, bu yatırımının hem üretim hem de operasyonel verimlilik açısından stratejik bir karar olduğunu belirterek, “Dokuma tezgâhlarımızın bir kısmını buraya taşıdık ve yatırım ağırlığımızı bu bölgeye kaydırıyoruz. Bu yapı hem maliyet hem de operasyon açısından bize önemli avantaj sağlıyor” dedi.

Şanlıurfa tesisinde iplik ve dokuma üretimi gerçekleştiren Işıksoy Tekstil, ürün gamında kaşmir–ipek karışımı iplikler gibi katma değerli ürünlere de yer veriyor. Şanlıurfa’da viskon ve karışımlı iplik üretimi yapan Işıksoy, bölgede sağladığı nitelikli istihdamla da dikkat çekiyor. Yüksek otomasyon seviyesine sahip bir üretim yapısı kurduklarını vurgulayan Arzu Işık, “Otomasyon oranı oldukça yüksek bir yapı oluşturduk. Bu sayede hem verimliliği hem de kalite standartlarını yukarı taşıyoruz” diye konuştu.

“Ayakta kalmanın anahtarı güçlü finans yönetimi”

Tekstil sektöründe son iki yılın oldukça zorlu geçtiğine dikkat çeken Arzu Işık, “İş var ama kârlılık düşük. Fiyat baskısı çok yüksek, ticari ahlakta da ciddi bir bozulma yaşanıyor. Vadelerin uzatılması ve ödeme sorunları sektör genelinde yaygınlaştı” değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen üretimden ve yatırımdan vazgeçmediklerini vurgulayan Işık, güçlü finans yönetiminin bu dönemde ayakta kalmanın anahtarı olduğunu ifade etti. Toplamda yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayan Işıksoy Tekstil, Şanlıurfa ve Bursa’daki yatırımlarıyla hem sektörel rekabet gücünü hem de çevresel sürdürülebilirlik performansını artırmayı amaçlıyor.