İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düşerek 56.72 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 3 Ağustos'ta 57.1 iken bugünkü verilere göre yüzde 56.72 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 70.05 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 24.88 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 24.88

• Büyükçekmece Barajı yüzde 53.92

• Darlık Barajı yüzde 59.55

• Elmalı Barajı yüzde 62.6

• Istrancalar Barajı yüzde 34.04

• Kazandere Barajı yüzde 26.36

• Pabuçdere Barajı yüzde 37.53

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.93

• Terkos Barajı yüzde 70.05

• Ömerli Barajı yüzde 61.15