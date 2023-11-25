İSKİ paylaştı: İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16.18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.54'e yükseldi. İşte 25 Kasım itibarıyla barajlardaki doluluk oranında son durum...
Mega kent İstanbul'da, son yağışların barajlara etkisi merak ediliyor. Meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralıklarla sağanak yağışın etkili olmasının ardından işte İSKİ verileriyle barajlardaki son durum...
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. 25 Kasım itibarıyla barajlardaki doluluk oranı 24.54'e yükseldi.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 29.72
Büyükçekmece Barajı yüzde 8.86
Darlık Barajı yüzde 38.75
Istrancalar Barajı yüzde 36.04
Kazandere Barajı yüzde 6.03
Elmalı Barajı yüzde 45.89
Ömerli Barajı yüzde 46.98
Pabuçdere Barajı yüzde 2.63
Sazlıdere Barajı yüzde 8.94
Terkos Barajı yüzde 12.61 ".