İSKİ paylaştı: İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

Son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40.4 olarak ölçüldü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 86.96 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 10.4'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 51.31

• Büyükçekmece Barajı yüzde 25.56

• Darlık Barajı yüzde 58

• Istrancalar Barajı yüzde 32.07

• Kazandere Barajı yüzde 11.91

• Elmalı Barajı yüzde 86.96

• Ömerli Barajı yüzde 65.69

• Pabuçdere Barajı yüzde 10.4

• Sazlıdere Barajı yüzde 22.49

• Terkos Barajı yüzde 24.65