İSKİ'den Başakşehir'e 560 milyon liralık yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

İmamoğlu, "Başta Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, Çanakkale'den İstiklal Savaşı'na minnet duygularımızı iletiyoruz. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. İyi ki onlar vardı. Ve bugün bizler umuyoruz ki her birine layık insanlar olabilelim." ifadelerini kullandı.

Depremden çok çarpıcı derslerin çıkarılması, herkesin oturup düşünmesi, değişmesi, daha büyük mücadele karakteriyle yola çıkılması gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Amasız, fakatsız, kibirden uzak, yalpalamadan, sağa sola savrulmadan, iç meseleleri kendi dünyasında büyütüp, o meselelerin kurbanı ve esiri olmadan, kararlılıkla bu ülkenin değişimi ve dönüşümü mücadelesi karakterine sahip insanlar olmak zorundayız. En üst yöneticisinden vatandaşına kadar durum bundan ibarettir. Bu yolculukta değerli Genel Başkanım, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yolu açık olsun' diyorum. Elbette seçimi kazanacağız, gençlerin umudu olacağız, hep birlikte geleceği tasarlayacağız."

İmamoğlu, seçimin bir grup için ya da sadece Millet İttifakı'na oy verenler için değil, 86 milyon insan için kazanılacağını bildirdi.

Yatırımları yaparken siyasi parti çıkarlarını gözeten, rant odaklı anlayıştan uzak hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, Başakşehir'deki hizmetlerin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini kaydetti.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Oradaki çalışmalar bize gösterdi ki sağlam altyapı sağlam gelecek demek. Biz de İSKİ olarak, afetlere dayanıklı sağlam bir altyapı inşa ederek, İstanbullu hemşehrilerimize sağlam bir gelecek sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Başakşehir'de 250 milyon liralık bir içme suyu yatırımını bugün itibarıyla hizmete aldıklarını aktaran Başa, bugün açılışı yapılan yatırımların 560 milyon lira civarında olduğunu, halen devam eden 230 milyon liralık yatırım bulunduğunu bildirdi.