İskilip OSB, kapılarını yatırımcılara açtı

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Vali Dağlı, İskilip OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çorum’un birçok sektörde yerli ve milli üretimle ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yatırımcılara önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Vali Dağlı, amaçlarının en uygun, en iyi yatırımcıyı bularak üretimi en kısa zamanda başlatmak olduğunu vurguladı. Çorum’un dört OSB’si, sanayi siteleri, Teknopark ve Ar-Ge merkezleri, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitesi, dünya sıralamasında ilklere giren büyük firmaları, ihracat sıralamasında ilk sıralarda yer alan işletmeleri ve gelişmiş altyapısının yanı sıra genç, yetenekli ve kalifiye işgücü potansiyeliyle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yatırım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dağlı, “İskilip ilçesi sınırları içerisinde 75 ha’lık alanda kurulan yeni OSB yatırımcılara açıldı. Yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacak olan İskilip-Ankara karayolu güzergâhında şehir merkezine 8 kilometre mesafede yer alan İskilip OSB’nin Merzifon Havalimanı’na 118 kilometre, Ankara Esenboğa Havalimanı’na 189 kilometre, Çankırı demiryolu hattına 80 kilometre mesafede olması, Samsun Limanı’na yakınlığı, her türlü hammaddeye kolay ulaşım imkanının bulunması, geçmişten gelen bir sanayi kültürüne sahip olması ve teşvik kanunlarının bölgede uygulanıyor olması nedeni ile teşvik yasası sonrası mevcut yatırım ivmesi dikkate alındığında İskilip, yatırımcılar açısından cazip bir bölgedir. Orman ürünleri, deri ve tarımsal sanayi konusunda ön plana çıkan İskilip ilçemizde kurulan Organize Sanayi Bölgemiz, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, seçkin yatırımlara tahsis edilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.



İskilip OSB’nin tüzel kişilik kazanmasıyla müteşebbis heyet, kamu kurumları ve teknik ekiple hız kesmeden plan, parselasyon ve altyapı proje çalışmalarına başlandığını anlatan Vali Dağlı, “Amacımız bu işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirip bir an önce faaliyete başlamak olacaktır. İskilip Organize Sanayi Bölgesi’ni yeşil OSB konseptine uygun ve modern bir organize sanayi bölgesi olarak kurmak en büyük hedeflerimiz arasındadır. Çorum Bölgesel Teşvikler kapsamında 4. Bölge teşviklerinden yararlanmakta olup, OSB içerisinde yer alan yatırımlarda 5. Bölge teşviklerinden (KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, faiz ve kar payı desteği) yararlanmaktadır. Çorum; ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda İskilip OSB başta olmak üzere Çorum Merkez, Sungurlu ve Osmancık’ta bulunan ve yatırımcılarına çok sayıda avantaj sağlayan OSB’lerine yatırım yapmak isteyen girişimcileri tüm imkanlarıyla desteklemeye hazır. Taslak imar planları üzerinden bedelsiz ön tahsis işlem başvurularını başlatmış olan İskilip OSB’den yer tahsisi başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcılarımız, Çorum Valiliği ana binasında bulunan İskilip OSB İrtibat bürosuna başvuruda bulunabilirler” şeklinde konuştu.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler

Çorum Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini açıklayan Vali Dağlı, “Zamanı geldiğinde kamuoyunu bu konuda bilgilendiriyoruz. Şu an herhangi bir sorun yok. Alaca OSB ile ilgili bir projemiz var, süreç devam ediyor. Organize sanayi bölgelerinin kuruluşları hemen olmuyor. OSB’lerin bir ya da iki ay gibi süreçleri oluyor. Tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Yeni OSB’mizi çok uzatmadan Ticaret Sanayi Odamız ve ilgili kurumlarla hep birlikte açıklarız. Mevcut yerimizde de şu an 750 dönümlük alanın 500 dönümü kesinleşti. 250 dönümde polis okulunun yeri var. 750 dönüm genişlemeyi yapacağız. Genişlemeler devam edecek. Çorum’da sanayi ihtiyacı her zaman olacak. Biz buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.