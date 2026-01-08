İŞKUR açıkladı: 2025 yılında en çok işe alım yapılan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2025 aylık istatistik bültenini açıkladı.

İŞKUR bülteninde yer alan detaylara göre, aralık ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişi oldu.

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 49.826’sı (yüzde 60,8) erkek, 32.166’sı (yüzde 39,2) kadın olmak üzere 81.992 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1.478.405 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

En fazla işe alım yapılan sektörler

2025 yılında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında olurken, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Aralık 2025 döneminde 573.763 kadın, 503.327 genç, 48.771 engelli ve 296.926 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 161.060 olurken, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2.435.200 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (861.486 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yer aldı.

Öğrencilere danışmanlık verildi

Aralık ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.331.346 kişi olurken, kayıtlı iş arayanların yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 19,8’i 15-24 yaş grubunda oldu.

Aralık ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 248.887 bireysel görüşme gerçekleştirilirken, 2025 yılında ise 3.219.741 bireysel görüşme yapıldı.

Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 24.978 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 896.214 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Diğer yandan aralık ayında 4.821 iş arayan yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden faydalandı.

İşgücü piyasası programları düzenlendi

Aralık ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 1.328 program düzenlenmiş olup 6.451 kişi bu programlardan faydalandı.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 15.828 program düzenlenmiş olup 84.894 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 oranında arttı.

2025 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

15.087 İşbaşı Eğitim Programına 68.622 kişi,

741 Mesleki Eğitim Kursuna 16.272 kişi katıldı.

2025 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Çağrı Merkezi Elemanı, Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) ve Kablo Ağı Bantlama Elemanı” mesleklerinde bulundu.