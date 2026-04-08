İŞKUR açıkladı: Açık iş sayısı 189 bini aştı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Mart 2026 dönemine ilişkin istatistik bültenine göre, kurum aracılığıyla mart ayında 118 bin 341 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin 70 bin 491’i erkek, 47 bin 850’si kadınlardan oluştu. Ocak-Mart döneminde ise toplam işe yerleştirme sayısı 331 bin 140 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde 122 bin 655 kadın, 96 bin 214 genç, 10 bin 916 engelli ve 63 bin 788 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Sektörel bazda en fazla işe yerleştirme imalat sanayinde gerçekleşirken, meslekler itibarıyla en çok yerleştirme “özel güvenlik görevlisi (silahsız)”, “güvenlik görevlisi” ve “turizm ve otelcilik elemanı” alanlarında oldu.

Mart ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 189 bin 228 olurken, yılın ilk üç ayında bu sayı 508 bin 910 olarak gerçekleşti. Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden geldi. En fazla açık iş yine imalat sanayinde bulunurken, meslek bazında en yüksek talep “özel güvenlik görevlisi (silahsız)”, “güvenlik görevlisi” ve “servis elemanı (garson)” için oluştu.

İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı mart ayında 2 milyon 519 bin 188 kişiye yükseldi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı kadın olurken, yüzde 21,8’ini 15-24 yaş grubu oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayına göre açık iş sayısı yüzde 9,48 artarken, işe yerleştirme yüzde 5,45 yükseldi. Aynı dönemde İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısında yüzde 16,12 artış kaydedildi.

İş ve meslek danışmanlığı kapsamında mart ayında 279 bin 435 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Ocak-Mart döneminde toplam görüşme sayısı 891 bin 821’e ulaştı. Aynı dönemde 5 bin 221 okul ve 134 bin 299 işyeri ziyareti yapıldı.

Aktif işgücü programlarından mart ayında 6 bin 85 kişi yararlanırken, yılın ilk üç ayında bu sayı 17 bin 554 oldu. Bu kapsamda 13 bin 10 kişi işbaşı eğitim programlarına, 4 bin 444 kişi mesleki eğitim kurslarına katıldı.