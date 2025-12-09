İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım 2025 dönemine ilişkin işgücü piyasası raporunu açıkladı. Verilere göre, yılın ilk 11 ayında toplam 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı sisteme girilirken, yalnızca kasım ayında 169 bin 534 yeni ilan kuruma bildirildi. Açık pozisyonların yüzde 98,6’sının özel sektörden geldiği görüldü.

Raporda ayrıca, turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde eleman ihtiyacının yüksek seyrettiği, bu alanlarda hem işverenler hem de iş arayanlar açısından hareketliliğin belirgin şekilde arttığı vurgulandı.

İŞKUR kasımda 98 binden fazla kişiyi işe yerleştirdi

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 işe yerleşme gerçekleştirildi. Bunların 57 bin 27’sini erkekler, 41 bin 560’ını kadınlar oluşturdu. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

En fazla işe yerleştirme imalatta

Verilere göre, istihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti.

Hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık iş sayısında imalat ilk sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kaydedildi. İŞKUR’un meslek bazlı verilerinde de tablo benzer. Hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde en çok talep edilen meslekler şöyle sıralandı: Turizm ve otelcilik elemanı, Özel güvenlik görevlisi (silahsız), Reyon görevlisi.

Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de en fazla açık iş bulunan meslekler şöyle:

Turizm ve otelcilik elemanı - 79.219

Özel güvenlik görevlisi (silahsız) - 78.094

Reyon görevlisi - 56.250

Servis elemanı (garson) - 53.490

Güvenlik görevlisi - 46.006

Market elemanı - 40.621

Satış Elemanı / Danışmanı - 39.953

Konfeksiyon işçisi - 36.392

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) - 35.352

Perakende satış elemanı (gıda) - 24.041