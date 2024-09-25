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İŞKUR Aday Havuz Sistemiyle işe alımda yeni dönem

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerin ilan açmadan ihtiyaç duydukları niteliklere sahip işçi adaylarına ulaşabilmelerini sağlayan "Aday Havuz Sistemi"ni uygulamaya koydu.

Haber Merkezi
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İŞKUR Aday Havuz Sistemiyle işe alımda yeni dönem
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Personel arayan işverenler için oluşturulan yeni uygulama ile beraber, ilan açılmaksızın ihtiyaç duyulan nitelikteki kişiler "Aday Havuz Sistemi"nden görüntülenebilecek.

Yeni sistem, işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu, iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkanı sağlayacak.

Sisteme giriş yapan işverenler, arama sayfasındaki filtreleme ekranından meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtreyle seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.

Listelenen adayların, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde öz geçmişlerinde yer alan nitelik ve beceriler görüntülenebilecek. İşverenler aylık 1000 kişiye kadar arama yapabilecek.

İşverenler adayla iletişime geçebilecek

Beğendikleri adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek işverenler, adayla İŞKUR aracılığıyla iletilecek mesajla iletişim kurabilecek.

Uygun adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler, kişilerin iletişim bilgisini görebilecek. Adayın da uygun bulması halinde iletişimin kurulması sağlanacak. Bu aşamada işverenin ve iş arayanın danışmanlarına da bilgilendirme e-postası gidecek.

"Aday Havuz Sistemi"nde, İŞKUR'a kayıtlı olsun veya olmasın özel istihdam bürosu statüsünde bulunmayan tüm işverenler arama yapabiliyor, İŞKUR'a kayıtlı ve kriterlere uygun kaç iş arayan olduğunu görüntüleyebiliyor. Ancak sistemin, adayın bilgilerini detaylı görüntüleme ve havuz oluşturma özelliklerinden sadece İŞKUR'a kayıtlı işverenler faydalanabiliyor.

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