İŞKUR aracılığıyla 7 ayda yaklaşık 904 bin kişi işe yerleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ocak-temmuz döneminde 903 bin 987 kişinin istihdamına aracılık ettiğini açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk 7 ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.
İş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarını artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti;
"903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik"
Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için işgücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz.
Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.
