İŞKUR duyurdu: 25 bin TL'lik destek

İŞKUR'un 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' başladı. 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek verilecek.

'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başattı.

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olması, KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep edebilecek. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilecek.