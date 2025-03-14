İŞKUR işsizlerin profilini çıkartıyor! Sürelere göre risk grupları belirlenecek

İŞKUR, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 27 değişken üzerinden profilini çıkarttığı kayıtlı işsizlerin 6 aydan uzun süre işsiz kalma risklerini yapay zeka yardımıyla sınıflandırıyor.

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin profili çıkarılacak

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi'ni hayata geçiren İŞKUR, kuruma kayıtlı iş arayanlar için yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı firma sayısı, kurs/programlardan yararlanma, sosyal yardım alma ve iş arama istekliliği gibi 27 değişken üzerinden modelleme çalışması yapıyor.

İşsiz kalma süresine göre gruplandırılacak

Belirlenen değişkenler üzerinden Kurum hizmeti alanların ve aktif statüde iş arayanların 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri yapay zeka modeli kullanılarak hesaplanıyor.

Oluşturulan risk profillemesiyle aktif durumdaki kayıtlı iş arayanların, 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri "düşük", "orta" ve "yüksek" olmak üzere üç grupta sınıflandırılıyor.

Böylece işsizlerin bulundukları risk grubuna göre, bireysel eylem planı hazırlanarak kişiye özgü danışmanlık hizmetinin sunulması hedefleniyor.

İŞKUR'dan geleceğin mesleklerinde 1105 lira harçlık

Teknoloji ve dijitalleşme alanlarında istihdamı artırıcı programlara da ağırlık veren İŞKUR, dijital ve yeşil dönüşüm (ikiz dönüşüm) kapsamında aktif işgücü programlarına odaklanmayı sürdürüyor.

İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarının daha verimli karşılanması için işgücü piyasası analizlerini derinleştiren Kurum, geleceğin meslekleri olarak öngörülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitim programlarına devam ediyor.

Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programlarını 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar uzatan İŞKUR, buradaki katılımcılara 2025 yılı için günlük 1105 lira cep harçlığı ödüyor.