İşkur Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kasım 2025. İşkur Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? sorusu araştırılıyor. Ekim ayında yapılan başvurunun ardından gözler kura tarihlerine çevrildi.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KASIM 2025

Sağlık Bakanlığı, son dönemde kamu kurumları aracılığıyla yapılacak işçi alım sürecine ilişkin önemli bir bilgi yayımlandı. Kurumun duyurusuna göre, 2025 yılı için belirlenen 2.764 sürekli işçi kadrosu için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 8 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış durumda.

Bu kadrolarda özellikle temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonları öne çıkıyor. Başvuruların ardından heyecan, alım yöntemine odaklanmış durumda.

Taleplerin toplanmasının ardından alım süreci içerisinde adayların yapılacak kura çekimine katılacağı açıklandı. Ancak kura tarihine ilişkin henüz kesin bir bilgilendirme yapılmadı; bakanlık resmi iletişim kanalları üzerinden kura takvimini ve sonuç ilanını duyuracağı bilgisini paylaştı.

Adaylar, noter huzurunda gerçekleşecek kura sonuçlarını “asıl” ve “yedek” listeler olarak ilan edileceği şekliyle bekliyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Öte yandan, bu işçi alımlarının, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı içinde yürüttüğü personel alımı planının bir parçası olduğu da kamuoyuna yansımış durumda. Bakanlık kaynakları, temizlik ve destek hizmetleri gibi meslek gruplarına yönelik istihdam açığının hızla giderilmesine odaklandıklarını ifade ediyorlar. Böylelikle sağlık hizmetlerinin arka plandaki operasyonel ihtiyaçlarına da cevap verilmesi hedefleniyor. İŞKUR üzerinden yapılan bu tür alımlarda genellikle KPSS şartı aranmıyor; adaylar başvuru şartlarını yerine getirip, başvuru sürecinde yer aldıktan sonra kura ile çalışan olarak belirleniyorlar. Özetle, işyerinde uzmanlık gerektirmeyen bu sürekli işçi kadroları için nitelikli eğitim şartı yerine başvuru şartlarının sağlanması ve kura sürecine katılmak temel adımı oluşturuyor.

İlgilenen adayların, öncelikle İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden kendi il ve meslek gruplarına uygun ilanları takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurular sayfasını da düzenli olarak kontrol etmeleri fayda sağlayacak. Sürecin şeffaf ilerlemesi açısından kura çekimi ve atama adımlarının dikkatle izlenmesi gerekiyor; çünkü asil listede yer alan adaylardan istenen evrakları zamanında teslim etmeleri ve göreve başlamaları bekleniyor. Kura sonrasındaki aşamalar ise bakanlık duyuruları aracılığıyla kamuoyuna aktarılacak.