İSKUR Tekstil'in, DB destekli Ar-Ge projesi hayata geçiyor

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın tekstil ve hazır giyim endüstrisinin merkezlerinden biri olmasında büyük paya sahip şirketlerden İSKUR Tekstil, kuruluş tarihi olan 1990’dan günümüze küresel pazarlarda da etkin faaliyetleriyle öne çıktı. Yakın dönemde üretim gücünü Diyarbakır’a da yansıtan İSKUR, yatırımlarıyla kentin hazır giyim ile anılmasını sağladı. İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, 2025 yılını değerlendirirken, sektörün ihtiyaçlarına ve geleceğine ilişkin de görüşlerini açıkladı.

İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaları adına yaptığı değerlendirmede; son zamanlarda sektörde artan enerji ve işçilik maliyetlerinin yanında finansmana erişimde de zorluklar yaşandığını belirterek, “Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarından beklentimiz, finansmana erişimi kolaylaştıracak mekanizmaların güçlendirilmesidir” diye konuştu.

“Verimlilik artışı ile 2025’i büyüme ile kapattık”

Farklı kullanım alanlarına hitap eden, istikrarlı kalite sunan ve katma değeri yüksek ipliklerden oluşan bir ürün portföyüne sahip olduklarını kaydeden İsmail Kurtul, 2025 yılının sektör genelinde olduğu gibi kendileri açısından da temkinli ilerlenmesi gereken bir yıl olduğunu ifade etti. Kurtul, “Talep dalgalanmaları, maliyet baskıları ve küresel belirsizlikler, tüm planların daha dikkatli yapılmasını zorunlu kıldı. Buna rağmen yıl başında belirlediğimiz temel hedeflerin büyük kısmına ulaştık. Özellikle üretim süreçlerindeki verimlilik artışı, planlı kapasite kullanımı ve müşteri portföyümüzle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler sayesinde yılı yaklaşık yüzde 5 oranında bir büyüme ile kapattık. Bu büyümenin, hacimden ziyade kontrollü ve sağlıklı bir gelişimi yansıttığını ifade etmek isteriz” dedi.

“30 ülkeye ihracat yapıyor”

İSKUR Tekstil olarak üretim ve satış tarafında dengeyi korumayı esas alan bir yaklaşım benimsediklerini belirten İsmail Kurtul, “Yıl genelinde yaklaşık 47 bin 500 ton iplik ürettik, satış hacmimiz ise miktar ve değer bazında hedeflerimizle uyumlu şekilde gerçekleşmiştir. Ciro tarafında artan maliyetlere rağmen operasyonel disiplin sayesinde yılı öngörülebilir bir seviyede tamamladık. İstihdam açısından mevcut insan kaynağımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve organizasyonel yapı çalışmalarına ağırlık verdik” diye konuştu.

2025 yılı stratejisini ürün geliştirme, kalite standardizasyonu ve proses optimizasyonu üzerine değerlendirdiklerini belirten Kurtul, müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak mevcut ürün gruplarında nokta atışı iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Katma değeri yüksek yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşarak Diyarbakır’da en yeni teknolojik gelişmelerle desteklenen, otomasyon yoğunluklu open-end iplik tesisi yatırımını tamamlamaya da yaklaştıklarını söyleyen İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, şöyle devam etti:

“Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuzu ise üretim süreçlerini daha verimli, temiz enerjiye dayalı ve sıfır karbon emisyonu hedeflerine hizmet eden bütüncül bir yapı olarak ele alıyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı uluslararası arenaya taşıyarak, Dünya Bankası fon destekli 1832 Ar-Ge proje başvurularımızı gerçekleştirdik ve uluslararası proje hazırlıklarımıza hız verdik. 2026 ve sonrasında da bu Ar-Ge anlayışımızı güçlendirerek; hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getiren hem de pazarda rekabet avantajı sağlayan, katma değeri yüksek ürünlerle büyümeyi hedeflemekteyiz” dedi.

İhracatta güvene dayalı işbirlikleri

“2026 ve sonrasına baktığımızda; pazar koşullarına bağlı olarak seçici büyüme, dijitalleşme, yalın üretim uygulamaları ve maliyet optimizasyonu ön planda olacaktır. Yeni döneme ilişkin ani ve yüksek riskli yatırımlar yerine, kalıcı değer yaratacak adımlar atmayı planlıyoruz” diyen İsmail Kurtul, şunları söyledi:

“İSKUR Tekstil için ihracat, yalnızca bir satış kanalı değil; aynı zamanda kalite, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün bir göstergesidir. Hâlihazırda ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyada yer alan pazarlara ihracat yapmaktayız. Yıllık bazda 30 ülkeye, toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan bir ihracat hacmine sahibiz. Mevcut pazarlarda müşteri ilişkilerini derinleştirmeyi, yeni pazarlarda ise hızlı değil, kalıcı ve güvene dayalı iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik kriterlerinin giderek önem kazandığı ihracat pazarlarında, bu alandaki çalışmalarımızın rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz.”

Üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyici politikaların sürdürülmesi gerekiyor

İSKUR Tekstil, iplik faaliyetlerini uzun süredir kalite, sürdürülebilirlik ve müşteri beklentilerine uyum ekseninde planlıyor. İSKUR Tekstil olarak kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade kurumsal sürdürülebilirlik, doğru alanlarda yatırım ve kalite odaklı büyüme anlayışını benimsediklerini, zorlayıcı piyasa koşullarına rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam etmeyi temel bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden İsmail Kurtul, sektörde yaşanan sıkıntılara da değinerek şunları söyledi:

“Tekstil sektörü, son dönemde yüksek enerji ve işçilik maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, daralan küresel talep ve yoğun rekabet gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle maliyet artışlarının fiyatlara yeterince yansıtılamaması, sektör firmaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu noktada kamudan beklentimiz; üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyici politikaların sürdürülmesi, finansmana erişimi kolaylaştıracak mekanizmaların güçlendirilmesi ve sektörel desteklerin öngörülebilir bir çerçevede devam etmesidir.”