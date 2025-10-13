İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısında sınırlı düşüş

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Ekim 2025 İstatistik Bülteni'ne göre açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı eylül ayında azaldı.

İşkur'a kayıtlı iş arayan sayısı eylül ayında 2 milyon 267 bin 80 kişi olarak kaydedildi. Söz konusu sayı ağustos ayında 2 milyon 301 bin 551 olarak kaydedilmişti.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 22'si ise 15-24 yaş aralağındaki gençlerden oluştu

İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 34 bin 471 kişi azalırken iş arayanların yüzde 48'ini erkekler yüzde 51,9'unu kadınlar oluşturdu. Kayıtlı işsizlerde kadın işsizliği yüzde 1,79 gerilerken erkek işsiziği yüzde 0,3 azaldı. Ortalama düşüş yüzde 1,11 olarak izlendi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 22'si ise 15-24 yaş aralağındaki gençlerden oluştu.

Eylül ayında 212 bin 754 açık iş alındı

Eylül ayında İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 754 oldu. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 829 bin 831 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (639 bin 802 açık iş) imalat sanayi sektöründe görüldü. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde izlendi.

Eylül ayında İşkur aracılığıyla 148 bin 198 işe yerleşti. İşe yerleşenlerin 86 bin 715’i erkek, 61bin 483’ü kadınlandan oluştu. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık edildi.